La surrealista entrada de un soltero a 'First Dates' que deja sin palabras a su cita

El restaurante más famoso de la televisión volvía a abrir sus puertas a cientos de solteros que aguardan esperando a encontrar a su media naranja. Allí, Carlos Sobera conoció a Dani, un soltero de 30 años que se considera no binario y que se dedica al mundo del "artisteo".

Dani se presentaba a 'First Dates' pisando fuerte con unos altos tacones blancos que suponían, al menos para él, una declaración de intenciones. "Seguramente habrá algún niño o niña que me verá por la calle, que querrá vestirse de una manera que sus padres no le dejen y necesitan tener un referente externo", contaba el soltero.

Al desvelar que era profesor de canto, el presentador le pidió al soltero que recibiera a su cita cantando. Dani, sin pensárselo dos veces, aceptó, recibiendo así al italiano Cesare, un ingeniero informático que vive en Málaga. "¡Qué bonito! No me lo esperaba, y me hubiera gustado que cantara más", reconocía asombrado el italiano.

| Mediaset

Las primeras impresiones de los dos solteros fueron excelentes. Dani reconoció que Cesare era su prototipo, ya que le gustan "altos y con pelo en el pecho". A Cesare también le fascinó su cita, con el que guardaba en común su gran afición por el teatro.

A la hora de hablar de chicos, los dos congeniaban a la perfección en 'First Dates'. Dani confesaba que es una persona muy sexual, mientras que el italiano Cesare le contaba que no le había ido especialmente bien con parejas muy sexuales."Cuando he tenido una relación me he podido tirar una tarde entera abrazado al lado de mi pareja", insistía el profesor de canto.

Los dos solteros se estaban acercando al fin de la cita. Tanto Dani como Cesare habían estado muy a gusto en la cita, pero eso no quería decir que la segunda cita estuviera asegurada. Por una parte, Dani sí que tendría una segunda cita con el italiano, ya que ha sentido que tenían mucho en común.

Sin embargo, la nota discordante la puso Cesare. El italiano no tendría una segunda cita con el profesor de canto porque no había sentido atracción en 'First Dates'. "Hemos compartido cosas preciosas, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y el prototipo de hombre que tengo es distinto, lo siento mucho", comunicaba Cesare, ante su cita que no se esperaba esa respuesta.