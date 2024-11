Belén Esteban desvela que 'Sálvame' iba a saltar a La 1 y el motivo que lo frustró

Belén Esteban ha sido la gran invitada de 'Col·lapse' de Ricard Ustrell este sábado 9 de noviembre. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha comentado toda su trayectoria, desvelando sorprendentemente el cierre de su marca de gazpachos. No obstante, para sorpresa de muchos espectadores, Belén Esteban ha confirmado que 'Sálvame' estuvo a punto de saltar a las tardes de La 1.

Al hablar de su actual situación, Belén Esteban ha revelado un cambio respecto a los últimos meses: "Se están empezando a levantar teléfonos de otras cadenas y eso es bueno"."Antena 3 se ha levantado", aclaraba, mientras que Ricard Ustrell hacía la pregunta clave: "¿Y TVE?". "También se ha levantado el teléfono de TVE, pero publican cosas que no son verdad", contestaba tras unos segundos de silencio.

Era entonces cuando Ricard Ustrell aclaraba la situación de la cadena pública: "Estamos pendientes de un cambio del Consejo. Con este cambio hay una persona que te quiere mucho, que lo ha dicho públicamente, que es José Pablo López. Si coge la presidencia del ente, entiendo que podría ser que tuvieses un programa".

| 3Cat

En ese momento, Laura Fa desvelaba la realidad sobre 'Sálvame': "José Pablo López ya os quería por las tardes de RTVE, no sé si este proyecto continuará adelante". Unas palabras que Belén Esteban confirmaba sin dudarlo.

"¿Crees que el formato que haces puede ir a una televisión pública?", preguntaba Ricard Ustrell. "Totalmente, y que nos paguen como pagan a Broncano", respondía Belén Esteban sin dudarlo.

Cabe destacar que la colaboradora también ha hablado de su situación económica, desvelando que sigue cobrando lo mismo que cuando colaboraba en 'Sálvame'. "A mí no me rompieron nunca el contrato que tenía. Yo tengo un contrato de exclusividad con Fabricantes Studios, yo tengo el mismo contrato gracias a dios, porque siempre me ha pagado la productora", desvelaba.

Ricard Ustrell se atrevía a preguntarle por el dinero que ha llegado a cobrar en televisión, pero Belén Esteban se ha negado a responder: "Creo que hablar de dinero ahora... Hay mucha gente que te dice que tiene, pero no tenemos nada". "Me pilló la buena temporada de la televisión, antes se ganaba mucho más y he sido una privilegiada", llegaba a decir: "No voy a decir cifras, pero he ganado mucho dinero".