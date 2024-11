Belén Esteban no se calla y suelta el bombazo que 'Mask Singer' ha tratado de ocultar

Belén Esteban está harta de las mentiras. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' aprovechó su programa para desvelar algo que la tiene decepcionada con 'Mask Singer'. Al parecer, habría mucho más detrás de su supuesta filtración en el programa de máscaras de Arturo Valls.

'Mask Singer' sorprendía a la audiencia con la vuelta de María José Campanario a la televisión. La mujer de Jesulín de Ubrique se encontraba debajo de la máscara de Oveja. De hecho, aprovechó para que su regreso a la pequeña pantalla fuera toda una declaración de intenciones.

"La gente me da por fallecida o por desaparecida, que no vivo, o que no tengo vida. Yo soy así, soy muy bailonga, tengo mucha marcha", confesaba María José Campanario. La mujer de Jesuín de Ubrique aseguró que sus hijos pequeños "van a llorar de la risa" con su intervención en el programa.

| Atresmedia

Sin embargo, no todo es de color de rosa en 'Mask Singer'. Según contaba Belén Esteban, la máscara que llevó María José Campanario iba a ser la suya. "Me ha sorprendido que estuviera con mi disfraz, y la verdad es que me ha llamado la atención", comenzaba la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

'Mask Singer' le comunicó a Belén Esteban que su participación en el concurso se había caído por una supuesta filtración. Aun así, ella no termina de creérselo. "Ha llegado un momento en el que me da igual todo, pero lo único que pido es que le podían haber cambiado mi disfraz, le podían haber puesto otro", confesaba.

A la colaboradora de 'Ni que fuéramos' no le hizo ninguna gracia que le dieran su disfraz a su archienemiga. "Sé es que ella quería ir a ese programa y había llamado desde la primera edición para ir", desvelaba Belén Esteban. Además, quiso dejar claro que "la Ovejita era yo", incluso aportando si era necesario la foto que tenía en el móvil sobre su posible máscara.

Aun así, Belén Esteban decidió compartir lo buena que se había portado ella con 'Mask Singer'."Tenía un contrato firmado, me pagaban muy bien, y yo fui tan leal, que no denuncié", aseveró la colaboradora. Sin duda, lo que le enfadó no fue que se frustrara su fichaje, sino que su disfraz lo acabara llevando María José Campanario.