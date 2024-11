Jordi González se reencuentra en 'D Corazón' con una colaboradora de 'Sálvame'

Este sábado, 'D Corazón' regresó a la programación de TVE después de un breve parón en su emisión debido a especiales sobre la DANA. El formato volvió de una manera muy especial: con una incorporación inesperada y muy querida. Jordi González y Anne Igartiburu dieron la bienvenida a Lydia Lozano, que suma 'D Corazón' a sus colaboraciones en 'Mañaneros' y 'Ni que fuéramos'.

De este modo, Jordi González preparaba al público para la sorpresa en 'D Corazón': "Anne Igartiburu y yo traemos un programa de esos que dices esto pasará a la historia. Y hay una silla vacía que pronto ocupará alguien que amamos profundamente", anticipaba el presentador. Ante esto, la curiosidad de los colaboradores no tardó en surgir: "¿Pero viene a quitarnos el sitio?", preguntó Pelayo Díaz.

La sorpresa se desveló poco después de una breve pausa publicitaria, cuando Jordi González comenzó a presentar a la invitada. "Voy a presentaros a una invitada que es como una hija nuestra, bueno como una hermana, como una sobrina, como una novia, como la presidenta de la asociación de vecinos. La queremos tanto...", declaró el presentador. El plató estalló en aplausos cuando finalmente exclamó: "De ella se ha dicho de todo y a veces hasta cosas buenas, señoras y señores con todos nosotros hoy Lydia Lozano. ¡Brava!".

| RTVE

Al salir al plató, Lydia Lozano recordó con humor sus años junto a Jordi González: "¿Sabes qué pasa que tú siempre me presentabas así 'esta noche tenemos a Lydia Lozano, ¿qué tal Lydia te sabes los nombres de todos los concursantes?'", compartió la colaboradora, recordando con cariño los momentos vividos junto a Jordi González. Además, entre risas, bromeó con Anne Igartiburu: "Y yo contigo me he roto costillas y todo, al resto os conozco a todos".

La visita de Lydia Lozano a 'D Corazón' coincidió con la promoción de su libro, 'La venganza de la llorona', unas memorias en las que repasa momentos clave de su vida. Durante su aparición, tampoco perdieron la oportunidad de preguntarle sobre su asistencia a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías.