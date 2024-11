No pueden ni mirar: la actuación de 'Got Talent' que ha escandalizado a los jueces

'Got Talent' celebró la última ronda de audiciones de su décima temporada, donde seleccionaron a los últimos aspirantes que buscan alcanzar las semifinales. La noche contó con momentos de todo tipo, desde emotivos, hasta graciosos o de terror. Una de las actuaciones más destacadas la protagonizó Williams, un participante de 46 años que dejó al jurado asombrado y sin palabras.

Williams, antes de subir al escenario de 'Got Talent', aseguró que su presentación sería un baile. Sin embargo, sorprendió a todos mostrando una habilidad completamente inesperada. Este participante de 46 años puede presumir de una destreza única en el mundo: es capaz de sacar sus ojos dos centímetros de sus órbitas durante 30 segundos.

Su actuación, nunca antes vista en 'Got Talent', dejó atónito al jurado y provocó que algunos de los miembros no pudieran ni mirar al escenario por la impresión. "Me he mareado" expresaba Florentino Fernández tras observar la actuación de Williams.

| Telecinco

La sorpresa se intensificó cuando el participante se acercó a la mesa del jurado de 'Got Talent', provocando que los cuatro jueces se giraran. Y es que ver los ojos fuera de sus órbitas generaba un fuerte impacto visual. Incluso Risto Mejide apartó la mirada, afectado por la extraña habilidad del concursante.

Después de que Williams terminara su número, los jueces tuvieron que recomponerse para dar su veredicto. Aunque el momento fue desafiante para algunos, el jurado mostró su profesionalidad y evaluó si Williams merecía pasar a la siguiente fase de 'Got Talent'.

Tamara Falcó fue una de las primeras en emitir su opinión, dándole un sí al participante, aunque confesó que aún no se había recuperado de lo que acababa de ver. "Eres como Jim Carrey en La máscara. Gracias por mostrarnos este peculiar talento, para mí es un sí", expresaba. Además, Florentino Fernández y Paula Echevarría también le dieron el visto bueno a Williams, aunque la actriz admitió que había tenido que apartar la mirada en varias ocasiones.

Sin embargo, Risto Mejide no compartió el entusiasmo de sus compañeros y expresó con franqueza su desacuerdo: "Para mí, es un no. Gracias". Aun así, con tres votos positivos, Williams avanzó a la siguiente fase, llevándose los aplausos del público. "A pesar de la grima que me da, que es mucha, te vas a casa con tres síes", concluyó Paula Echevarría.