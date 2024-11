Belén Esteban anuncia el cierre de su empresa de gazpacho por un motivo de peso

Belén Esteban ha tomado una inesperada decisión sobre uno de sus proyectos profesionales más importantes. En 2021, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' lanzó una línea de gazpachos, bajo la marca Sabores de la Esteban, que fue un gran éxito. Y poco después, también sacó al mercado sus propias patatas fritas.

Sin embargo, estos productos están a punto de desaparecer definitivamente. De hecho, Belén Esteban ha desvelado en una entrevista en 'Col·lapse' de TV3 que ya ha dejado de fabricar definitivamente el gazpacho. Muy pronto, además, también dejará de producir las conocidas patatas.

"Tenía el gazpacho durante la temporada, pero para que ganen más los supermercados que el empresario, pues no. Yo ponía un precio fijo y que los supermercados pongan el precio que quieran... Mi trabajo es la tele y me quitaba mucho trabajo", desvelaba por sorpresa Belén Esteban.

No obstante, Belén Esteban ha dejado claro que no ha sido por falta de éxito en sus productos: "Hemos cerrado este año con ganancias y estoy muy contenta". Recordamos que, en su primer año de vida, Sabores de la Esteban tuvo un beneficio de 161.986,41 euros.

Cabe destacar que la colaboradora también ha hablado de su situación económica, desvelando que sigue cobrando lo mismo que cuando colaboraba en 'Sálvame'. "A mí no me rompieron nunca el contrato que tenía. Yo tengo un contrato de exclusividad con Fabricantes Studios, yo tengo el mismo contrato gracias a dios, porque siempre me ha pagado la productora", desvelaba.

Ricard Ustrell se atrevía a preguntarle por el dinero que ha llegado a cobrar en televisión, pero Belén Esteban se ha negado a responder: "Creo que hablar de dinero ahora... Hay mucha gente que te dice que tiene, pero no tenemos nada". "Me pilló la buena temporada de la televisión, antes se ganaba mucho más y he sido una privilegiada", llegaba a decir: "No voy a decir cifras, pero he ganado mucho dinero".

No obstante, también ha recordado que no tiene todo el dinero que ganó: "Yo he ganado mucho dinero, pero yo tuve un señor que se llevó lo que no era suyo. Me robó 1,8 millones, que ahora tenemos el juicio por lo penal. Me debe medio millón de euros más costas".