Fran Rivera suelta el bombazo en 'De Viernes' con una confesión sobre Isabel Pantoja

Esta semana, 'De Viernes' vivió una reveladora entrevista con Fran Rivera, que ofreció unas sinceras declaraciones sobre su padre, el torero Paquirri, y su relación con Isabel Pantoja. A cuarenta años del trágico fallecimiento de su padre, Fran Rivera habló abiertamente sobre los últimos años de Paquirri, que compartió junto a la tonadillera. El joven describió inesperadamente esa etapa como un verdadero "infierno".

"Mi padre era muy disfrutón, muy competitivo. Quería ser el mejor en todo, una persona luchadora que aprendió a leer estando ya casado con mi madre", recordó Fran Rivera, recordando el espíritu de su padre.

El torero expresó que la relación entre Paquirri y Pantoja fue turbulenta, especialmente debido a lo que él considera el "doble rostro" de la cantante. "Tenía dos caras, cuando mi padre estaba delante era muy amable y muy cariñosa, pero cuando él no estaba cambiaba por completo y nos despreciaba. Eso es de ser mala persona", explicaba en 'De Viernes'.

Estas palabras reflejan el resentimiento que Fran Rivera guarda por los recuerdos de desprecio hacia él y su hermano Cayetano, a quienes Isabel Pantoja ha negado las pertenencias de su padre. "¿Qué mal te pueden hacer dos niños de diez y siete años?", cuestionó el diestro, visiblemente afectado.

| Mediaset

A lo largo de la entrevista en 'De Viernes', Fran Rivera también compartió una información hasta ahora desconocida sobre los planes de Paquirri en su relación con Pantoja. Según el torero, Paquirri ya era consciente del comportamiento de su esposa y planeaba separarse: "Yo creo que mi padre quería divorciarse de ella. Eso al menos es lo que a mí me ha contado gente cercana a él", reveló en 'De Viernes'

En un momento de felicidad personal, Fran Rivera también aprovechó para compartir que está a punto de convertirse en padre de su cuarto hijo, el tercero junto a Lourdes Montes. Este embarazo ha sido muy deseado por la pareja: "Llevábamos cinco años buscándolo desde que nació el pequeñajo. No venía, me pegó una cornada un toro en un testículo y no funcionaba del todo bien y habíamos tirado la toalla".

Aunque todavía no conocen el sexo del bebé, Fran Rivera confesó en 'De Viernes' que preferiría que fuera una niña para que su hija Carmen tuviera una hermana. "Yo prefiero, si puedo elegir, niña. Me hace más ilusión que esté con Carmen y que hagan migas, pero lo que venga, que venga bien", comentó.