Irene Rosales deja KO a Isa Pantoja con una sola frase que no le gustará nada

La familia Pantoja, al rojo vivo, más que nunca. Las declaraciones de Isa Pantoja no sentaron nada bien dentro del clan Pantoja. Irene Rosales, su cuñada, ha sido la última en hablar, pronunciando unas palabras que no le sentarán nada bien a la mujer de Asraf Beno.

A punto de cumplirse tres semanas de su dura confesión, a Isa Pantoja ya le está empezando a agotar el tema. La hija de Isabel Pantoja ha reconocido en numerosas ocasiones que le está saturando el tema, y que, por tanto, quiere pasar página. El propósito de la joven es centrarse en acabar sus estudios y en estar con su marido y su hijo Alberto.

Sin embargo, no es tan fácil para Isa Pantoja. Tras su intervención en 'De Viernes', reaparecieron públicamente muchos allegados al clan Pantoja, aportando su visión, eliminando la posibilidad de olvidar el tema. De hecho, se formó un debate entre los que creían su testimonio y los que la veían como a su hermano, buscando únicamente dinero.

| Europa Press

Ahora bien, hablando de Kiko Rivera, la última en hablar ha sido su mujer. Irene Rosales ha concedido unas declaraciones a Europa Press, donde se ha mojado sobre este tan polémico tema que repercute a su familia. El hermano de Isa Pantoja ya le mandó un mensaje en sus redes sociales, ahora le llegó el turno a su mujer.

"Por supuesto que me duele, no puedo decir nada", comenzaba Irene Rosales, mostrando su dolor ante esta triste situación. A su vez, no fue lo único que dijo, ya que quiso dejar claro su posicionamiento, protegiéndose las espaldas.

"Cada uno tiene su perspectiva y cada uno opina de una manera, no voy a entrar ahora en eso. Yo estoy callada y Kiko y yo estamos también, y ya desde hace tiempo, no por esto, decidimos no hablar más y no hay más explicaciones que dar en nada. Nosotros vamos a estar totalmente al margen, si es por nuestra paz mental, hay que estar al margen y se tomó la decisión", confesaba.