Beatriz Archidona dice lo que muchos piensan del inesperado cambio en 'De Viernes'

Lo ocurrido en 'De Viernes' ha causado un revuelo sin precedentes, especialmente debido a las impactantes declaraciones de Isa Pantoja sobre su madre. Sus palabras han vuelto a poner a toda la familia en el ojo del huracán, aún más tras las palabras de Dulce, Pepi Valladares o Julián Muñoz, en una entrevista póstuma. El último en pronunciarse ha sido Fran Rivera, que ha relatado cómo vivió la irrupción de Isabel Pantoja en su infancia durante su intervención en el mismo programa.

El testimonio de Fran Rivera en 'De Viernes' mostró a un hijo orgulloso de su padre, que falleció a consecuencia de una cornada mortal cuando él tenía solo diez años. En su relato, el torero hizo referencia a la relación que su padre mantenía con Isabel Pantoja en aquel entonces. Sin embargo, Fan Rivera ha puesto en duda la estabilidad de este vínculo: "Me cuentan que estaba en vías de divorciarse, pero no lo sé".

La entrada de Isabel Pantoja en la familia Rivera no fue un hecho trivial, sino una irrupción que marcó a todos los involucrados. La llegada de la tonadillera a una familia ya atravesada por el dolor de la muerte de Paquirri fue un suceso significativo. Como Pantoja ha reconocido en múltiples ocasiones, Paquirri fue el amor de su vida, y su muerte le supuso un durísimo golpe.

| Telecinco

No obstante, su relación con los hijos de Paquirri no fue precisamente la que muchos esperaban. Según Fran Rivera, la artista "era una persona cuando estaba mi padre delante y cuando no estaba era otra".

Esta situación también afectó a Carmen Ordóñez, madre de Fran Rivera, que vivió con angustia la sensación de no haber hecho lo suficiente para preservar el recuerdo de su marido. El invitado de 'De Viernes' recordó cómo, en un momento dado, su madre dejó de luchar por las pertenencias de su padre, una herencia que nunca llegó a recibir: "Hubo un momento en el que dejó de luchar porque yo se lo pedí". Además, ha expresado que "no se respetaron para nada sus deseos".

A pesar de que la entrevista de Fran Rivera había sido promocionada toda la semana y se esperaba que fuera uno de los principales temas de la noche, finalmente no hubo tiempo suficiente para profundizar en ella. 'De Viernes' optó por dar paso al testimonio de María José Galera sobre la expulsión de su hija, Laura, de 'Gran Hermano'. Esto cortó abruptamente el desarrollo del relato de Fran Rivera e, incluso, Beatriz Archidona no ocultó su sorpresa ante el cambio de foco: "¿Ya?".