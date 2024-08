Alicia Tomás (Vox) hunde a un colectivo 'antifascista' tras ser insultada

La concejal de Vox en Terrassa, Alícia Tomás, no se deja pisar. Durante los últimos meses, ha protagonizado varios episodios polémicos hasta el punto de recibir amenazas de muerte. Así mismo, ha estado en la mirilla de las organizaciones autocalificadas de “antifascistas”.

Entre estas organizaciones, una de las más habituales en Cataluña es la UCFR (Unidad Contra el Fascismo y el Racismo). Hace unos meses, UCFR pidió que Alícia Tomás fuera denunciada por publicar en redes el mensaje de “¡Fuera islamismo!”.

En realidad, no se trata de algo nuevo (ni inofensivo) en Cataluña. La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha sido multada con 10.001 euros por declarar que “el islam es incompatible con los valores occidentales”.

Habida cuenta de las últimas informaciones que han llegado desde Afganistán cuesta entender en qué sentido la izquierda puede defender al islam. Pero, en cualquier caso, Alícia Tomás se las ha vuelto a tener con el colectivo UCFR.

Y no ha sido una enganchada precisamente suave.

“Nos daréis la razón”

El pasado sábado, Alícia Tomás se hacía viral con un duro mensaje en redes sociales criticando la infiltración de la inmigración musulmana en Europa. Así se expresaba la concejal de Vox:

Entre las muchas respuestas a este mensaje estuvo la de UCFR, que no fue ni mucho menos amable. Por el contrario, fue bastante insultante. Calificaron a Tomás de “desgraciada” y señalaron que “la vida te debe haber tratado muy mal para vivir con tanto menosprecio, prejuicios y tanto odio”.

Ante esto, la concejal ha respondido y ha ido con todo contra la UCFR.

“Os deseo lo mismo que deseáis con vuestra mierda ideológica a la gente más humilde de Terrassa: una buena dosis de multiculturalismo”, dice Tomás en su mensaje, “El carné del partido no os servirá de nada cuando tengáis enfrente a una manada magrebí. Y entonces, nos daréis la razón, desgraciados”:

Al margen de esta polémica en particular, la relación con el islam es uno de los puntos más polémicos en Occidente. Para algunos, no hay espacio para respetar algunas prácticas de esta religión. Para otros, en cambio, la multiculturalidad es positiva. Lo que es seguro es que la polémica no ha hecho más que empezar.