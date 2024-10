Alejandro Fernández ya ejerce de líder de la oposición en Cataluña: su dardo al PSC

El debate de política general empezó ayer, hoy continúa y mañana termina. El presidente Illa lo ha afrontado con cierta comodidad, explotando la idea de que Cataluña ha abierto “una nueva etapa política”. Pero la gran duda no está en el Govern, sino en la oposición. Porque, ¿Quién es el líder de la oposición en Cataluña?

En teoría, tendría que ser el expresidente Puigdemont el encargado de ejercer de ‘jefe de la oposición’. Pero la semana pasada se negó a hacerlo porque, dijo, ya ha sido presidente de la Generalitat. Esto ha dejado un gran hueco, tanto operativo como simbólico, que el resto de partidos intentarán llenar.

Y el que en estos momentos hace más méritos para ser la voz de la oposición es el líder del PPC, Alejandro Fernández, que además tiene el impulso del 12M. Desde el principio, Fernández ha mostrado su clásico perfil irónico contra Salvador Illa, al que le acusa de tener muchas servidumbres hacia el procesismo. De hecho, ya ha aprovechado para lanzarle un dardo con motivo de sus propuestas en materia de vivienda:

Y si no servidumbres, lo que sí parece es que Junts y ERC no han optado por una oposición clásica. Por su parte, Junts no tiene más proyecto que Puigdemont. Por otro lado, ERC ha hecho presidente a Illa y en este sentido su margen de crítica es mínimo. Fernández, en cambio, es de esperar que irá a fondo, aprovechando su posición al margen del reparto de poder.

La lucha por la oposición: la estrategia del PPC

Sus propuestas para este debate de política general ponen la seguridad, los impuestos, la inmigración y la educación en español en el centro. Es decir, alrededor de media docena de puntos que buscan ser un verso libre dentro del relato procesista que todavía colea en el Parlament.

Entre todas estas medidas, destacan las económicas. El PPC ya ha pedido la reducción del IRPF autonómico y la supresión de Sucesiones. Como explicábamos en E-Notícies hace unos días, en menos de veinte años han aumentado en un 320% las renuncias a las herencias en Cataluña.

En materia de seguridad, el PPC propone mano dura. Jornadas antes de este debate de política general, Fernández calificó los datos de inseguridad como “terribles”. En esta línea, Fernández aumentar el número de Mossos, expulsión de multirreincidentes y la creación de una oficina antiokupas.

Alejandro Fernández, en definitiva, busca ser el líder del unionismo en Cataluña y de la 'alternativa' del Parlament, como ha dicho en su intervención. Al igual que el resto de partidos, el PPC también navega en el contexto político inédito que ahora mismo hay en Cataluña.