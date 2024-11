José María Almoguera pierde el miedo y señala a Carmen Borrego: 'Es algo muy íntimo'

Aunque durante muchos años ha permanecido alejado de los medios de comunicación, todo apunta a que ahora José María Almoguera le ha perdido el miedo a las cámaras de televisión. Y prueba de ello son las últimas declaraciones que ha hecho sobre Carmen Borrego: “Es algo muy íntimo”.

Hace unas horas, el hijo de esta conocida colaboradora de televisión ha reaparecido públicamente para acudir al estreno de una nueva película, Amanece en Samaná.

Durante el correspondiente photocall, y aunque siempre se ha mostrado muy reacio a hablar con los medios de comunicación, José María Almoguera ha respondido a todas sus preguntas. Entre ellas, las relacionadas con la promesa que le hizo a Carmen Borrego hace unos días ante la audiencia de Telecinco.

Tras varios meses sin dirigirse la palabra, durante su cara a cara en ¡De Viernes!, el joven le prometió a su madre que le iba a dejar ejercer de abuela.

Ahora, en dicho evento cinematográfico, José María Almoguera ha dejado claro que está poniendo todo de su parte para que Carmen Borrego disfrute al máximo de su nieto:

“Cuando digo algo, lo cumplo siempre, de este tema es lo único que voy a decir”. Aunque también ha asegurado que espera que este tema “se mantenga en la intimidad”, ya que “es algo muy íntimo”.

José María Almoguera habla sin miedo de Carmen Borrego ante los medios de comunicación

Después de aclarar que su promesa sigue en pie, José María Almoguera no ha tenido ningún problema en responder a otras cuestiones sobre su familia. Como, por ejemplo, las relacionadas con el cumpleaños de Carmen Borrego.

Sin pelos en la lengua, y apostando en todo momento por la verdad, el joven ha confirmado que se puso en contacto con su madre para felicitarla en este día tan especial:

“Siempre la ha habido. Igualmente, aunque antes estuviésemos en un mal momento, la he felicitado siempre; me parece lo mínimo, pero no ha cambiado nada. Una felicitación cordial, educado, es lo que hay que hacer”.

Además, antes de seguir disfrutando del evento, José María Almoguera ha aclarado en qué punto se encuentra actualmente la relación con su madre, Carmen Borrego.

“He hecho todo lo posible siempre para ser el mejor hijo.[…]Ahora mismo, separados; no veo que vayamos a dar un paso hacia adelante ninguno de los dos, pero nunca se sabe”.

Finalmente, José María Almoguera ha compartido con Alejandra Rubio un valioso consejo ahora que se encuentra en la recta final de su embarazo. “Que duerma todo lo que pueda”, ha asegurado el hijo de Carmen Borrego con humor ante las cámaras de Europa Press.

Aunque actualmente la relación con su prima no está pasando por uno de sus mejores momentos, el joven ha dejado claro que “a los niños hay que dejarlos aparte de todo”. “Yo no tengo ningún problema con ella; ella a lo mejor sí que lo tiene”, ha añadido a continuación.