La reacción de Juan Carlos I al descubrir cómo ha quedado Valencia tras la DANA

Juan Carlos I ha acaparado la atención de los medios de comunicación por la actitud que ha demostrado tras la DANA. La Comunidad Valenciana ha quedado destrozada por el temporal dejando a miles de afectados. Mientras esto sucedía, el emérito no ha hecho mención alguna a cómo ha quedado Valencia tras las lluvias.

En su lugar, ha marcado las distancias marchándose a Reino Unido. Concretamente a Londres, donde ha disfrutado de un plan familiar con sus nietos Irene Urdangarin y Juan. Juan Carlos no ha emitido sus condolencias por los fallecidos ni ha mostrado empatía por los miles de damnificados.

Así ha reaccionado Juan Carlos I a la tragedia de la DANA

Juan Carlos I no deja de acaparar titulares. En esta ocasión ha sido la manera en la que ha reaccionado al paso de la DANA por la Comunidad Valenciana. En un momento en el que los valencianos se encuentran desolados y el resto de españoles unidos en su dolor, el emérito hacía algo inesperado.

La reacción que ha tenido Juan Carlos I tras ver cómo ha quedado Valencia después de la DANA ha sido nula. El que fue rey no ha trasladado sus condolencias al pueblo valenciano ni ha mostrado públicamente un ápice de empatía. El silencio ha imperado en esta primera semana tras la tragedia mientras ponía rumbo a Reino Unido.

Juan Carlos ha optado por marcar las distancias con lo ocurrido en España marchándose a Londres. Allí ha pasado un fin de semana familiar junto a sus nietos, Irene Urdangarin y Juan, quienes residen allí. Junto a los hijos de la infanta Cristina se le ha visto disfrutando de una agradable velada en un conocido restaurante británico.

Lo llamativo de esta estampa familiar es que coincidía en el tiempo con el peor momento de Felipe y Letizia. Mientras el emérito degustaba su lujoso menú, su hijo y su nuera eran agredidos en su visita a Paiporta. Llenos de barro, los reyes optaron por escuchar a las víctimas y aguantar los gritos de desesperación y las críticas.

Una actitud que contrasta con la reacción de Juan Carlos de no pronunciarse ni mostrarse cercano al que un día fue su pueblo.

Juan Carlos I se olvida de las víctimas de la DANA

Últimamente, Juan Carlos solo se deja caer por España cuando de disfrutar se trata. En las numerosas veces en las que se le ha visto ha sido para participar en las regatas y aprovechar el buen tiempo. No obstante, cuando la tragedia ha asolado una de las zonas que más cariño le ha mostrado, el emérito está ausente.

La relación entre Juan Carlos y la Comunidad Valenciana siempre ha sido muy estrecha. Durante su reinado, ha presidido numerosos actos en el territorio y ha participado de sus fiestas y costumbres. De hecho, su pasión por la vela le hizo viajar en más de una ocasión a Valencia.

Una de las últimas veces que se le vio fue en 2006, después del accidente de metro que acabó con la vida de 43 personas. En esa ocasión, Juan Carlos asistió al funeral multitudinario y dio sus condolencias a los familiares de las víctimas.

No obstante, en esta ocasión, cuando los fallecidos superan los 200 y los daños son incuantificables, el emérito no se ha pronunciado. No ha emitido ningún comunicado para, personalmente, sumarse al dolor del resto de españoles.

Más aún cuando su hijo y su nuera han dado la cara y han atendido a las víctimas. Mientras, Juan Carlos estaba ajeno a lo que estaba sucediendo, disfrutando de un club privado en Londres, según publica la revista Hello.