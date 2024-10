Carmen Borrego se sincera delante de José María Almoguera: 'Yo no tengo...'

Carmen Borrego está lista para vivir esta noche en el plató de ¡De Viernes! el reencuentro con José María. Todo está listo para que madre e hijo se vean las caras y ya han empezado a intercambiarse los primeros mensajes entre ellos.

“Yo no tengo nada que temer”, han sido las palabras con las que Carmen se ha sincerado delante de José María. La hija de María Teresa llega al plató dispuesta a solucionar las cosas, pero dejando claro quién es la gran perjudicada de toda esta historia. Por su parte, el joven espera que salgan más unidos que nunca de este encuentro sin “crear más problemas de los que ya hay”.

Carmen Borrego se sincera horas antes de ver a su hijo

Carmen Borrego vivirá esta noche una de sus noches más complicadas y difíciles en el plató de ¡De Viernes!. A pesar de su negativa a sentarse con su hijo, hoy, ambos se verán las caras por primera vez tras meses distanciados. Madre e hijo se han dedicado multitud de acusaciones y reproches que han enturbiado su relación familiar.

Antes de ese esperado encuentro, Carmen se ha sincerado delante de José María con toda una declaración de intenciones. “Yo no tengo nada que temer”, ha afirmado de manera categórica, dejando claro que lo que su hijo tenga que decirle no le causa miedo.

No es la primera vez que Carmen afirma no temer a las declaraciones de su hijo. Antes de que José María se sentara por primera vez amenazando con contarlo todo, la hermana de Terelu se mostró firme. Si bien sí confesó que le afectaba verlo en televisión, no dejó entrever ni un atisbo de preocupación o angustia.

Tampoco ahora que por fin lo verá después de meses distanciados y numerosas exclusivas por delante. Pero toda la tensión del momento ha terminado saliendo en el peor de los momentos. La hija de María Teresa explotaba ante los medios que le preguntaban por la inminente entrevista con José María.

“Dejarme tranquila ya, por favor, de verdad, no puedo más”, decía muy enfadada dirigiéndose a los reporteros de Europa Press. El nerviosismo es evidente en Carmen Borrego aunque, como ella misma ha confesado, no le teme a nada.

José María Almoguera confía en que no cause más problemas

Si Carmen se ha sincerado diciendo que no tiene nada que temer, José María también ha roto su silencio horas antes del encuentro. El nieto de María Teresa está listo para la entrevista de esta noche, una semana después de que decidiera que Carmen ejerza de abuela.

El joven se ha mostrado algo inseguro y ha alegado que es su madre quien verdaderamente se encuentra en “su medio”. “Estará nerviosa de tenerme tan cerca”, ha dicho José María, consciente del momento que se vivirá esta noche.

La actitud que ha dejado entrever Carmen es de todo menos conciliadora, pues en sus primeras declaraciones se ha mostrado tajante. “Lo más duro como madre fue la falta de empatía”, ha resaltado, sentando las bases de su aparición. “En la vida hay que ser más natural”, ha añadido, poniendo en duda la actitud de su hijo.

Justo esta actitud es lo que José María teme de su encuentro de esta noche. Hace una semana se mostró decepcionado con Carmen tras su ofrecimiento a que ejerza de abuela. La colaboradora aprovechó la ocasión para añadir más tensión al momento y su hijo no se lo esperaba.

De ahí que se haya adelantado a lo que esta noche pueda pasar y ha dejado claro su intención de solucionar las cosas. “Que diga la verdad sin crear más problemas de los que ya hay”, le pedía a Carmen de cara a su inminente reencuentro.