El problema que tiene Sofía Suescun desde que rompió su relación con Maite Galdeano

Sofía Suescun lleva distanciada de Maite Galdeano desde el pasado mes de agosto. Dos meses en los que la televisiva ha hablado con los medios para dar detalles de la complicada relación que tiene desde que era pequeña con su madre.

Tras esta circunstancia son muchos los que se han fijado en un detalle del día a día de Sofía. Y es que la navarra se encuentra sola, no tiene amigas. Al menos eso es lo que se extrae de las publicaciones que comparte con sus seguidores.

Imágenes en las que siempre aparece con su novio o con su hermano. Kiko Jiménez y Cristian Suescun han hecho piña en torno a Sofía en medio del conflicto con Maite Galdeano.

Sofía Suescun no tiene amigas, según su madre Maite Galdeano

Lo cierto es que llama la atención que no aparezcan otras personas en escena. Amigos con los que compartir alguna velada, viaje o visita a algún evento.

Se trata de algo de lo que ya alertó Galdeano el pasado mes de septiembre: "Sofía se va a quedar sola, no tiene ni amigas. A él, encima... ella verá", deja caer la pamplonica a la vez que lanzaba un dardo contra Kiko Jiménez.

Maite Galdeano podría estar en lo cierto. Solo hay que prestar atención a una de las recientes stories que ha subido Jiménez a su perfil. Una foto en la que aparece con Sofía y el hermano de esta en un restaurante de la capital madrileña.

Cena para tres en la que no hay sitio para nadie más, una imagen que ya no sorprende a nadie. Repasando su muro de Instagram, no aparece ninguna instantánea en la que la influencer esté tomando un café con otras personas. Tampoco recuerdos con amigas de su infancia o compañeras de realities.

En su día se dijo que había entablado una amistad con Rocío Carrasco a raíz de la emisión de la docuserie sobre la vida de la ex de Antonio David Flores. Sofía mostró su apoyo a la hija de Rocío Jurado tras contar esta su testimonio en Telecinco. Sin embargo, ambas se han dejado ver juntas en un par de ocasiones, confirmando que no es una amistad que cultiven día a día.

Sofía Suescun está sola desde que se distanció de su madre

Lo mismo sucede con otros rostros conocidos con los que Sofía ha coincidido en los diferentes realities en los que ha participado. La novia de Kiko Jiménez ha protagonizado sonoros desencuentros con, por ejemplo, Marta Peñate. Una actitud que contrasta con la que hasta ahora ha mantenido con su madre.

Durante muchos años, Suescun se mantuvo en silencio frente a lo que ha vivido en su casa. “Llevo años intentando ocultar un grave problema”, reconoció en una reciente entrevista. “He soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre", revelaba la televisiva.

Celos tóxicos e irracionales, según Sofía Suescun aclaraba, "que han sobrepasado todos los límites”. Unos hechos ante los que finalmente decidía dar un paso adelante.