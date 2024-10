José María Almoguera hace una confesión que deja mudo a Santi Acosta: ‘Yo sí…’

José María Almoguera ha vuelto a sentarse en ¡De Viernes! y, como era de esperar, su aparición no ha dejado indiferente a nadie. En esta ocasión, ha acudido para tener un cara a cara con su madre, Carmen Borrego, en un intento de acercar posturas y resolver de una vez su largo conflicto familiar. Sin embargo, el encuentro no ha ocurrido como muchos hubieran deseado.

En lugar de estar frente a frente, José María y Carmen se han visto a través de una pantalla. Pero esto no ha impedido que el joven haya hecho una confesión que ha dejado a todos, incluido el presentador Santi Acosta, completamente mudos. Una confesión sobre lo que ha hecho para solventar la guerra del clan.

José María Almoguera desvela el secreto que ha dejado perplejo a Santi Acosta

Durante la emisión del programa, José María Almoguera ha sorprendido a todos al revelar un hecho íntimo que hasta entonces había mantenido en secreto. Él ha explicado que, tras el nacimiento de su hijo, sí había intentado arreglar las cosas con Carmen Borrego. Y lo hizo a través de un mediador profesional: “Esto no lo pensaba contar, pero llegados a este punto lo voy a decir”.

“Mi madre y yo intentamos ir a un mediador para arreglar las cosas, pero no fue bien, ni siquiera acabamos la sesión. Con eso demuestro que yo sí me he preocupado por nuestra relación”. Palabras que ha pronunciado ante la mirada atónita de Santi Acosta y de todo el plató.

La reacción de Carmen Borrego no se ha hecho esperar. A pesar de no estar presente físicamente en el plató, su cara de asombro en pantalla ha reflejado lo inesperado de la revelación.

Lo que más ha impactado ha sido que no parecía que estuviera sorprendida por la veracidad de los hechos. Lo estaba por el hecho de que su hijo hubiera decidido compartir algo tan personal en televisión.

José María Almoguera se sincera aún más sobre la situación con Carmen Borrego

Tras soltar esa primera bomba, José María Almoguera no se ha detenido ahí. El exmarido de Paola Olmedo ha querido dejar claro que había sido él quien tomó la iniciativa para solventar el conflicto familiar. Ha dicho: “El adulto he sido yo en buscar esa ayuda para solucionar este problema”.

En su declaración, también ha hecho hincapié en la particularidad de la terapia: “Es una terapia con un profesional, por lo cual es completamente privada. No voy a explicar lo que pasó. Solo he dicho que no acabó bien la sesión”.

Las palabras de José María Almoguera ha generado un profundo impacto en los presentes. El joven ha afirmado que, a pesar de sus intentos por acercarse a la hermana de Terelu y solucionar los problemas, no ha sentido el mismo esfuerzo por parte de ella. Ha expuesto: “Es una cosa más que pasa que, al final, a mí me duele porque el único que tiene interés en solucionar esto en privado soy yo”.

Él, visiblemente afectado, también ha querido mostrar su malestar con Carmen por otra razón. En concreto, ha expuesto: “No soy una persona rencorosa, pero no puedes venir a decir que por qué estamos así”.

A pesar de la intención de José María de acercar posturas, se ha evidenciado que el conflicto entre ambos está lejos de resolverse. Durante su intervención en el programa de Santi Acosta, también se ha mostrado herido por las críticas que ha recibido sobre su comportamiento. Sus palabras han sido estas: “Me ha dolido que se haya dicho que yo he sido un mal hijo y hasta esta noche ella no lo haya negado”.

Sin embargo, la conversación no ha sido del todo negativa. Ambos, tanto Almoguera como Borrego, han reconocido que, al menos por el momento, lo mejor será esperar.

Eso sí, han acordado que intentarán arreglar las cosas una vez que él haya podido superar los problemas de salud que arrastra en estos momentos. Este pequeño paso parece abrir la puerta a una posible reconciliación en el futuro, aunque no será fácil.