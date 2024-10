Paola Olmedo confiesa qué decisión ha tomado con su bebé y con Carmen Borrego

Paola Olmedo ha roto el silencio al confesar la decisión que ha tomado respecto a su bebé y la relación que este tendrá con su abuela, Carmen Borrego. La joven ha respondido a las preguntas que le hicieron sobre José María Almoguera, después de la entrevista que él concedió en ¡De Viernes!. Paola confiesa qué decisión ha tomado respecto a su bebé y a Carmen Borrego, sobre si dejará que tengan relación o no.

José María confesó durante esa entrevista que su hijo Marc debía tener la oportunidad de compartir con su abuela materna, aunque él y su madre no se hablen. Para muchos, este gesto fue visto como un intento de mantener un vínculo familiar que parecía desmoronarse con el paso del tiempo. Sin embargo, la gran incógnita quedaba en cómo respondería Paola, quien ha tenido serias diferencias con la familia Borrego.

Paola Olmedo ha sido tajante al asegurar que su relación con José María ya no tiene cabida en su vida. Cuando le preguntan si le dolieron las palabras de su exmarido durante la entrevista, Paola es clara: "No lo conozco". Esta afirmación desconcierta a la reportera, quien le pregunta nuevamente: “¿No lo conoces?”.

Paola Olmedo desvela qué siente por José María Almoguera

Paola, sin titubear, responde: “Ahora no”. Con esto, la joven madre deja en evidencia que ha pasado página y que lo que haga o diga su exmarido le es completamente indiferente. “No tengo interés en hablar con él de esas cosas”, añade.

Pero lo que más ha sorprendido es la postura de Paola sobre la relación entre su hijo y su abuela Carmen Borrego. La reportera insiste: “Él ha dicho que le parece bien que Carmen ejerza de abuela”. Lejos de mostrarse molesta o contraria, Paola responde de manera serena: "Cosas de familia".

Paola Olmedo confiesa qué decisión ha tomado respecto a su bebé y a Carmen Borrego

"Yo ahí no me meto, mientras mi hijo no salga perjudicado no pasa nada", confesó Paola. Estas palabras reflejan una madurez en la joven, quien ha decidido poner el bienestar de su hijo por encima de cualquier rencor o tensión con su exsuegra.

Esta actitud ha sorprendido a muchos, ya que era sabido que la relación entre Paola Olmedo y Carmen Borrego estaba completamente rota. En diversas ocasiones, se habían escuchado rumores sobre los conflictos entre ellas, e incluso se llegó a especular que Paola no permitiría que su hijo tuviese contacto con su abuela. Sin embargo, en estas recientes declaraciones, Paola parece haber cambiado su postura, priorizando el vínculo familiar por el bien de su hijo.

Este nuevo giro en los acontecimientos ha dejado a muchos perplejos, especialmente porque, durante los últimos meses, la relación entre Carmen Borrego y Paola Olmedo parecía estar más tensa que nunca. Las diferencias entre ambas se habrían originado tras la separación de Paola y José María, una ruptura que generó un gran revuelo mediático.

El futuro de la relación entre Carmen Borrego y su nieto Marc aún está por verse, lo que queda claro es que Paola Olmedo no pondrá ningún obstáculo en el camino. Una decisión que, sin duda, ha sorprendido a muchos y que marcará un nuevo capítulo en la vida de esta mediática familia.