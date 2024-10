Giro de 180º en la vida de Pipi Estrada tras confirmarse el rumor sobre Terelu Campos

Pipi Estrada está viviendo uno de los momentos más sorprendentes de su vida. Este jueves, el conocido periodista ha compartido una noticia inesperada durante su entrevista con Javier Oliveira, un popular creador de contenido con más de 600.000 suscriptores en YouTube. Sin tapujos y con una sonrisa en el rostro, Pipi comenzó la charla con una confesión que no dejó a nadie indiferente.

"Buenas noches y perdonad este pequeño retraso de diez minutos. Es que me he echado una nueva novia, una nueva ilusión", reveló Estrada segundos después de acceder a la videollamada. La declaración, directa y sin rodeos, marcó el tono de una conversación en la que el periodista ha dejado claro que su vida ha dado un giro total.

Pipi Estrada está conociendo a una mujer mucho más joven que él. Se trata de una persona que trabaja como imagen en algunas de las discotecas más importantes de Madrid.

Pipi Estrada confiesa a qué famosa se parece su nueva pareja

Aunque no reveló su identidad, el periodista dejó caer algunos detalles intrigantes. "Es la doble de Rihanna. Yo creo que son gemelas", bromeó.

Esta nueva relación ha surgido de manera repentina. Estrada confesó que conoció a su "ilusión" hace solo unos días, pero su entusiasmo es palpable.

"Es una chica que he conocido y, si os enseñara la foto, quedaríais alucinados de lo guapa que es. Pero bueno, lo importante es la persona, no la belleza", aseguró, mostrando un toque de madurez en sus palabras.

A pesar de la emoción, Pipi se muestra cauteloso. "Me da miedo enamorarme porque he tenido una pareja durante cuatro años y pico, y desde hace unos meses ya no tenía. Estaba muy tranquilo y muy independiente, porque era una soledad voluntaria", comentó, haciendo referencia a su anterior relación y su decisión de estar solo.

Este temor a enamorarse se combina con el deseo de tomarse las cosas con calma. “Le dije que no fuera tan cariñosa conmigo porque tiene un ejército de hombres detrás de ella. Y aunque yo soy un hombre muy seguro de mí, pues…”, explicó.

Pipi habla sobre su nuevo romance tras confirmarse el rumor sobre Terelu Campos

Este nuevo romance no es el único cambio en la vida de Pipi Estrada. El rumor que circulaba sobre su relación con Terelu Campos se ha confirmado.

El periodista confesó que ya no tiene deudas pendientes con la presentadora, con quien mantuvo una relación hace tiempo. Durante su participación en Ni que fuéramos, Pipi admitió haber pagado la cantidad de 73.000 euros a Terelu. El periodista pagó dicha cantidad a la presentadora debido a una demanda que la presentadora interpuso por la divulgación de episodios íntimos de su relación.

"Ya está pagada", afirmó Estrada, aliviado por haber resuelto una situación que le había generado tensión durante mucho tiempo. Este hecho, junto a su nueva relación, marca un verdadero giro de 180º en la vida del periodista.

Deudas saldadas, nuevo amor en el horizonte y una renovada ilusión. Pipi Estrada está viviendo una etapa completamente diferente, llena de cambios y, quizás, de nuevas oportunidades.