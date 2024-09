Pipi Estrada explica qué ha ocurrido con la deuda que tiene con Terelu Campos

Pipi Estrada que confesado qué ha ocurrido con la deuda que mantenía con Terelu Campos, a raíz de la demanda que esta le interpuso por divulgar episodios íntimos de su relación. El periodista ha explicado en Ni que fuéramos qué ha hecho tras el fallo del juez. Además, Pipi ha hecho una revelación sorprendente que no ha dejado indiferente a Belén Esteban, quien ha salido en defensa de Terelu.

Pipi Estrada confiesa que ya ha pagado a Terelu Campos

La polémica entre Pipi Estrada y Terelu Campos comenzó hace varios años, cuando el periodista compartió detalles íntimos sobre su relación con Terelu. Estas declaraciones no solo impactaron al público, sino que también enfurecieron a Terelu, quien decidió llevar el caso ante la justicia.

Campos demandó a Estrada por vulnerar su derecho a la intimidad y al honor. Después de un largo proceso judicial, un juez falló a favor de Terelu, imponiendo a Pipi el pago de 73.000 euros como compensación.

Finalmente, Estrada anunció esta semana que ha cumplido con su obligación. "Ya he pagado todo, a Hacienda no le debo nada, a Terelu le he pagado todo", comentó el colaborador de Ni que fuéramos a sus compañeros de plató. Estas palabras marcan un punto y aparte en la situación económica del periodista, quien durante mucho tiempo fue objeto de especulación por sus problemas financieros.

Sin embargo, en su intervención, Pipi no dejó pasar la oportunidad de cuestionar la legitimidad de la demanda que Terelu presentó en su contra. Con un tono desafiante, Estrada puso en duda los fundamentos que llevaron al juez a fallar a favor de la presentadora de televisión. "¿Me pueden castigar a mí por derecho a la intimidad, por derecho al honor, una persona que no tiene intimidad ni honor?", lanzó el periodista, refiriéndose a su ex pareja.

Belén Esteban defiende a Terelu Campos de las acusaciones de Pipi

El comentario de Pipi encendió rápidamente la reacción de los colaboradores del programa, pero fue Belén Esteban quien tomó la palabra con contundencia para responder a las insinuaciones del periodista. Belén, que ha compartido plató con Terelu en numerosas ocasiones, no dudó en defenderla.

"¡Sí, señor! En todo lo que contaste sexualmente. Ella tiene derecho aunque venda exclusivas", respondió Belén, haciendo referencia a los comentarios explícitos que Pipi había hecho sobre su relación con Terelu.

La resolución de esta deuda marca un punto final a uno de los enfrentamientos más mediáticos de los últimos años. Terelu Campos no ha hecho declaraciones públicas al respecto tras la confirmación del pago. Por su parte, Pipi Estrada también ha experimentado una montaña rusa financiera durante estos años, enfrentándose no solo a la demanda de Terelu, sino también a problemas con la Agencia Tributaria.