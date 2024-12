No juega y el Madrid lo necesita: Mendes facilita su fichaje, Carlo Ancelotti acepta

No es nada habitual que el Real Madrid se refuerce en enero. Hace muchos años, de hecho, que la plantilla merengue ha sido lo suficientemente amplia como para no tener ni que plantearse acudir a la ventana transaccional de invierno. Sin embargo, esta temporada otro gallo está cantando y todavía no se ha descartado del todo reforzar la zaga en las próximas semanas.

Las importantes lesiones que ha sufrido el Real Madrid en esa demarcación le han llevado a estar bajo mínimos y a tener que recurrir a Aurélien Tchouameni para que ejerza provisionalmente. Con Raúl Asencio ya ha demostrado Carlo Ancelotti que, pese a su destacada irrupción, no cuenta. Y aunque el retorno de David Alaba se prevé cercano, es arriesgado confiar en que el austríaco vaya a rendir como antes.

Y aunque sí que es cierto que desde la directiva del Real Madrid ya han descartado rotundamente acometer una gran inversión, Jorge Mendes ha llevado a los despachos del Santiago Bernabéu la solución definitiva: António Silva. Y es que, dada la negativa a fichar, el superrepresentante ha propuesto a Florentino Pérez traerse cedido a un jugador cuya llegada ya se estudió en el pasado mercado estival. El medio Defensa Central ha asegurado que el portugués estaría intentando convencer al Real Madrid que ejecute el préstamo de António Silva.

António Silva; ¿irá la vencida a la segunda?

Se hablaban maravillas de António Silva el pasado verano; muchos le postulaban como uno de los grandes zagueros de la próxima década. De hecho, Juni Calafat, el Jefe del equipo de captación de nuevas promesas, propuso su nombre a la directiva madridista. En las oficinas se estudió su incorporación, pero su alto coste y la poca voluntad negociadora del Benfica terminaron por echar atrás la operación.

Pero ahora, sin embargo, un nuevo escenario se ha planteado, pues la realidad es que António Silva no está teniendo nada de protagonismo en el elenco lisboeta. Son apenas ocho partidos los que ha disputado el luso en lo que llevamos de temporada entre la liga portuguesa y la Champions League. Y ahora el Benfica sí podría estar más abierto a escuchar ofertas.

Jorge Mendes, su representante y el intermediador en esta posible negociación, pretende mover a António Silva seis meses cedido al Real Madrid. De momento, sin embargo, tal y como ha garantizado el medio anteriormente mencionado, Florentino Pérez no termina de estar convencido. Aunque, por otro lado, a Carlo Ancelotti sí que le gustaría poder contar con un efectivo más en la línea defensiva.

Sea como sea, en la Castellana no se han olvidado de António Silva y, por ello, sigue integrando la lista de deseos. En los próximos días veremos si esto va a más o si se queda en un simple rumor.