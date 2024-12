La respuesta del central que pide Florentino a su fichaje por el Real Madrid: 'Me...'

El Real Madrid se enfrenta a una situación delicada, debido a la falta de efectivos que ostenta en su defensa. La grave lesión de Éder Militao y la lenta recuperación de David Alaba preocupan a la directiva blanca. Por ello, Florentino Pérez ha iniciado la búsqueda de nuevos talentos en el mercado al tomar consciencia de que es necesario reforzar la zaga.

Aunque Raúl Asencio ha mostrado un rendimiento destacado, Carlo Ancelotti requiere más opciones en el centro de la defensa. En este contexto, Juni Calafat, jefe de ojeadores del Real Madrid, ha presentado un nuevo candidato: Sam Beukema, neerlandés de 26 años que milita en el Bolonia de la Serie A.

Sam Beukema está en la órbita de Florentino Pérez

Sam Beukema ha sido una pieza clave en el Bolonia desde su llegada en 2023. Su solidez defensiva y liderazgo en el campo han llamado la atención de varios clubes europeos. Además del Real Madrid, equipos como el Atlético, Juventus e Inter de Milán han mostrado interés en sus servicios.

Sin embargo, Sam Beukema parece tener especial devoción por el Real Madrid. El zaguero ha reaccionado a los rumores que lo vinculan con el Real Madrid de manera amistosa. En concreto, en una entrevista con el 'Diario AS', Sam Beukema expresó: "No puedes no sonreír cuando lees algo así, pero ya veremos al final de la temporada".

Además, Carlo Ancelotti ve en Beukema una solución inmediata. Su capacidad para liderar la línea defensiva y su experiencia en la Serie A lo convierten en un candidato ideal. Además, su perfil encaja en la política de fichajes del club, que busca jugadores con proyección y rendimiento comprobado.

Sin embargo, la competencia por el neerlandés es feroz. El Atlético también ha seguido de cerca su evolución y podría entrar en la puja por su fichaje. Por su parte, la Juventus y el Inter de Milán monitorean su situación y podrían presentar ofertas en el próximo mercado.

Sam Beukema tiene contrato hasta 2027

El contrato de Sam Beukema con el Bolonia se extiende hasta 2027, lo que podría complicar su salida. No obstante, el interés de clubes de élite y la posibilidad de dar un salto en su carrera podrían influir en su decisión. Por su parte, el Real Madrid deberá negociar con el club italiano y superar la competencia para asegurar su fichaje.

Con las bajas de Militao y Alaba y la exigencia de competir al máximo nivel en todas las competiciones, la incorporación de un zaguero de garantías se ha vuelto prioritaria. Beukema representa una opción viable y de calidad para cubrir esa necesidad. En los próximos meses, se espera que el Real Madrid intensifique las negociaciones y defina su estrategia en el mercado de fichajes.

La directiva trabaja para brindar a Carlo Ancelotti las herramientas necesarias para mantener la plantilla en la élite del fútbol europeo. La posible llegada de Beukema podría ser un paso importante en esa dirección.