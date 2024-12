Marcus Sorg, entrenador ayudante alemán de Hansi Flick en el Barça, se hará cargo del bloque culer durante los próximos dos partidos, pues Flick ha sido sancionado por el CTA. Marcus Sorg lleva mucho tiempo trabajando en la sombra y, de hecho, también lo está haciendo en el apartado de fichajes, pues el alemán es un gran conocedor del fútbol internacional. Marcus Sorg es mucho más desconocido que Hansi Flick, pero ahora su trabajo verá la luz: se sentará en el banquillo del Barça y cerrará un fichaje llegado del Chelsea.

No suele ser demasiado habitual, pero Marcus Sorg, que lleva años trabajando como asistente de Hansi Flick, fue director deportivo y controla un sinfín de registros vinculados al mercado de fichajes. Marcus Sorg ha sido quien, precisamente, ha cerrado el primer fichaje del Barça, ya confirmado y que se hará oficial esta misma temporada: es un central TOP, llega para ser titular. Marcus Sorg llevaba tiempo trabajando en la sombra de Flick, pero ahora se volverá un poco más conocido: no solo será el entrenador principal, también ha sido clave para fichar.

Marcus Sorg también tiene experiencia como entrenador principal, pues ha dirigido a clubes como el Stuttgarter Kickers, el TSF Ditzingen, el Heidenheimer SB o el SSV Ulm, entre muchos otros. Además, Marcus Sorg, quien también fue futbolista profesional, ya lleva casi 10 años trabajando como asistente de un Hansi Flick que es su 'mejor aliado' en el mundo del fútbol. Lo mejor de todo es que Marcus Sorg, algo desconocido dentro del ecosistema culer, ha cerrado un fichaje espectacular para el Barça: adiós al Chelsea para ser importante, ya confirmado.

Marcus Sorg cierra el fichaje del año para el Barça, Hansi Flick alucina y le da las gracias: central titular, ya confirmado

El Barça de Joan Laporta sigue trabajando en la preparación del mercado de fichajes de invierno, aunque fuentes del club culer reconocen que será complicado cerrar fichajes de alto voltaje. Para este invierno solo se ha confirmado, en 'petit comité', el fichaje de Antoñito, joven mediocampista ofensivo del Málaga que llegará con ficha del filial, pero Marcus Sorg tiene más novedades. Y es que, según ha podido confirmar 'e-Notícies', el entrenador ayudante de Flick, Marcus Sorg, ha sido clave para que el Barça cierre un nuevo fichaje: adiós al Chelsea, será culer.

Marcus Sorg tiene experiencia como director deportivo del Bayern y, por consiguiente, el alemán está más que capacitado para cerrar fichajes de alto voltaje: "lleva haciéndolo décadas", explican fuentes del Barça. En este sentido, Marcus Sorg ha sido clave para que el Barça cierre la llegada de un defensa que llegará al club culer para ser vital: el alemán le ha convencido. Marcus Sorg ha sido clave para que el Barça, una vez más, le gane la partida al Chelsea de Maresca, que también pujaba por fichar este próximo mercado de fichajes estival.

Confirmado, del Chelsea al Barça para ser titular: 'El fichaje es de Marcus Sorg...'

El mercado de fichajes está cerrado y no se abrirá hasta finales de año 2024, pero, como decimos siempre, eso no significa que el Barça espere noticias de brazos cruzados. De hecho, más bien todo lo contrario: el Barça, liderado en este caso por Marcus Sorg, ha cerrado el fichaje del año y, por consiguiente, le gana la batalla al Chelsea. Marcus Sorg es más bien poco conocido, pero todo cambiará: liderará al Barça contra Leganés y Atlético de Madrid y ha cerrado un fichaje TOP que será indiscutible en Can Barça.

Marcus Sorg trabaja día a día con Hansi Flick y sabe que el Barça necesita, por encima de todo, reforzar su línea defensiva. Si bien es cierto que Andreas Christensen y Ronald Araújo ya están recuperados de sus lesiones, el Barça sabe que su futuro es incierto y que hay que acudir al mercado. En esta línea, Marcus Sorg ha sido clave para el bloque que preside Joan Laporta: llama a un defensa que quería el Chelsea y le convence, fichaje ya confirmado y listo.

¿A qué jugador ha convencido el bueno de Marcus Sorg? Pues el entrenador germano, ayudante de Flick en el Barça, ha convencido a Jonathan Tah, defensa central del Bayer Leverkusen. En la carrera por Tah, además del Barça, también estaba el Chelsea de Maresca, pero el Barça de Marcus Sorg se ha llevado gratis al central alemán de 28 años. El fichaje está confirmado y será oficial a finales de temporada: todo acordado al 100%, el trabajo de Marcus Sorg ha sido clave en este inicio de mercado de fichajes.