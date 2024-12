De 35M a 6M€, el Barça hace oficial el fichaje: 'Es el nuevo Alphonso Davies, pero...'

El Barça de Joan Laporta sigue trabajando para llegar listo al mercado de fichajes de invierno, que podría ser importante para que Hansi Flick contase con un nuevo lateral izquierdo. La prioridad del entrenador alemán era Alphonso Davies, actual lateral titular del Bayern, pero el Barça tiene claro que el canadiense renovará con los alemanes o fichará gratis por el Madrid. A pesar de esta difícil e incierta situación, el Barça ya hace oficial otro fichaje que se completará durante este mercado de fichajes de invierno: de 35M a solo 6M€.

El Barça quería a Alphonso Davies, pero como ya hemos ido explicando en 'e-Notícies', la llegada del canadiense era complicada por un motivo principal: el alto sueldo que exige el jugador. Alphonso Davies queda libre y, por ende, exige una prima de fichaje y un sueldo de primer orden mundial, algo que complica y mucho su llegada al Barça. Hansi Flick quería contar con Alphonso Davies, pero Joan Laporta tiene una alternativa mejor y mucho más barata: llegó a costar 35M, pero llegará al Barça por 6M€ este mismo enero.

Alphonso Davies no será el fichaje, pero el Barça se ha fijado en un jugador valorado en 6M€ y que recuerda mucho al defensa canadiense, que está cerca de renovar. Joan Laporta no cuenta con la llegada de Alphonso Davies, pero sí que hace oficial que el Barça fichará durante este próximo mercado de fichajes de invierno: "es muy necesario fichar". El Barça será más pragmático que nunca: nada de estrellas como Alphonso Davies e irá con todo a por un jugador de perfil similar y mucho más barato "que resuelva problemas".

El Barça confirma el adiós a Alphonso Davies, no es el fichaje de Joan Laporta: Hansi Flick alucina con el fichaje de 6M€, es igual

El Barça es segundo en la clasificación global de la UEFA Champions League y primero en LaLiga EA Sports, pero eso no significa que Hansi Flick no tenga urgencias a resolver. De hecho, Hansi Flick ha hablado con Joan Laporta y le ha trasladado su principal problema: el alemán necesita reforzar los laterales, especialmente el carril izquierdo, ocupado por Alejandro Balde. El sueño de Hansi Flick era el canadiense Alphonso Davies, pero Joan Laporta confirma y hace oficial que la llegada del defensa del Bayern es literalmente imposible actualmente: "no hay dinero".

Flick acepta la situación del Barça, pero no se conforma con la misma excusa de siempre y se lo ha comunicado a Joan Laporta: "que llegue quien sea, pero que llegue". Ese es el mensaje de Flick a un Joan Laporta que no quiere problemas: el mercado de fichajes está al caer y el Barça ya hace oficial un fichaje de 6M€. El Barça hace oficial el fichaje de un nuevo lateral izquierdo: no es Alphonso Davies, pero es un joven futbolista que llegará por 6M€ y que le vendrá genial a Flick.

De 35M a 6M€, el Barça hace oficial el fichaje: 'Es el nuevo Alphonso Davies, pero...'

El Barça tiene prisa para inscribir el contrato del egarense Dani Olmo y también hacer lo propio con el de Pau Víctor, pero eso no es todo para Joan Laporta. El presidente del Barça también quiere acudir al mercado de fichajes para cerrar la llegada de un nuevo lateral izquierdo, que llegará para competir de tú a tú con Alejandro Balde. La petición expresa de Hansi Flick ha surtido efecto: el germano quiere que el Barça fiche a un lateral izquierdo parecido a Alphonso Davies y Joan Laporta cumplirá pagando 6M€.

Según informan varias fuentes, Alphonso Davies ha tomado una decisión trascendental que afecta directamente a Hansi Flick. El lateral canadiense del Bayern, uno de los mejores en su posición, está listo para dar un paso crucial en su carrera. Todo parece indicar que Alphonso Davies renovará con los alemanes, pero el Barça ya sabe que, de no hacerlo, fichará gratis por el Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Ante esta situación, el Barça se ha movido rápido y prepara el fichaje, por 6M€, de un perfil muy parecido al de Alphonso Davies: la idea es que llegue en enero. ¿De qué futbolista hablamos? Pues hacemos referencia, más concretamente, a Milos Kerkez, lateral de 21 años que está brillando en el Bournemouth de Andoni Iraola. Kerkez recuerda mucho a Alphonso Davies, llegó a costar 35M€ y ahora llegaría por 6M€ siempre que el Barça incluya algún jugador en la operación del mercado de fichajes de invierno.