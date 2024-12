Giro de 180 grados con Pau Víctor, decisión final del Barça: Dani Olmo, señalado

En un FC Barcelona mermado por la economía, Pau Víctor y Dani Olmo fueron las dos únicas incorporaciones del pasado verano. El centrocampista español llegó del Leipzig previo pago de 55 millones de euros y ha demostrado ser una pieza clave para Hansi Flick. Por otro lado, Pau Víctor se quedó en la Ciudad Condal después brillar durante su cesión en el filial culé con Rafa Márquez y de desembolsar 3 millones al Girona.

Ambos se han integrado bien, aportando calidad, garra y una gran pasión por el escudo del Barça. Hansi Flick ha expresado su satisfacción con su rendimiento, pero lo que parecía un escenario prometedor ahora se enfrenta a un giro inesperado. Y es que el futuro de Pau Víctor y Dani Olmo en el club catalán no está nada claro, aunque se resolverá en poco más de tres semanas.

¿Qué sucede con Pau Víctor y Dani Olmo?

Pau Víctor y Dani Olmo no están inscritos para la segunda parte de la temporada, lo que significa que el Barça debe actuar antes del 31 de diciembre. Según los rumores, el club catalán necesita, aproximadamente, 35 millones para resolver la situación, pero la realidad es que de momento no hay ni rastro del dinero esperado. Es por eso que los nervios están empezando a crecer entre la afición, pues las consecuencias podrían ser fatales.

En una reciente declaración, Joan Laporta aseguró que "no habrá problemas para inscribir a Dani Olmo". Sin embargo, de Pau Víctor no dijo nada, dejándolo en una situación mucho más comprometida. A pesar de ser una pieza valiosa en el ataque y el único recambio de Lewandowski, el ex del Girona corre el riesgo de quedarse sin sitio a partir de enero.

Sí, porque en caso de necesidad, el Barça escogerá a Dani Olmo antes que a Pau Víctor. La idea de Laporta es poder inscribir a ambos, pero en caso de tener que elegir, el presidente tiene claro por quién se decantará. Así se lo ha pedido Hansi Flick.

Pau Víctor, sentenciado

Con el tiempo en contra y la necesidad de encontrar soluciones, el Barça se enfrenta a un gran dilema. Dejar a Pau Víctor en la grada a partir de enero puede parecer la solución fácil, pero dejaría a Lewandowski solo ante el peligro. Por otro lado, prescindir de Dani Olmo sería una irresponsabilidad.

Este escenario podría dar pie a la dolorosa salida de Pau Víctor, quien podría verse forzado a buscar una nueva oportunidad en otro club si el Barça no lo inscribe. Con enero a la vuelta de la esquina, todo parece indicar que el '18' será el sacrificio para asegurar la continuidad de Dani Olmo.

El futuro de ambos, aunque prometedor al principio, está marcado por la urgencia de resolver la situación financiera del club. Pau Víctor tendrá que esperar una resolución, mientras que Dani Olmo, en teoría, tiene prioridad para resolver su inscripción. Veremos qué sucede.