Gavi recibe una gran oferta, adiós Barça: su fichaje solo depende de Hansi Flick

Gavi está recuperándose, poco a poco, de uno de los momentos más difíciles de la carrera de un futbolista profesional. El mediocentro sufrió una grave lesión y ha estado fuera de los terrenos de juego casi un año. Aunque ya está de vuelta, está siendo un proceso muy lento y el Barça ha cambiado mucho desde que él era titular.

Hansi Flick le ha dado un giro dramático al equipo y está obteniendo unos resultados espectaculares. Los aficionados están muy contentos con el rendimiento del equipo y los ajustes en la plantilla han sido la clave. Por desgracia, Gavi no está teniendo mucho protagonismo y un viejo conocido del Barça se ha lanzado a por él.

La situación de Gavi

Xavi Hernández convirtió a Gavi en una de las piezas clave del Barça y su desempeño fue mejorando cada vez más. Cuando ya se había instalado por completo en el '11' inicial, los aficionados empezaron a enamorarse del centrocampista. Por desgracia, un partido contra Georgia con La Selección le dejó fuera de juego por mucho tiempo.

Gavi se rompió el ligamento cruzado y ha tenido que pasar por quirófano para poder volver a jugar a fútbol. Lo curioso es que no ha sido solamente él; una gran cantidad de cracks están teniendo problemas con sus rodillas. Pese a que se ha pedido en diversas ocasiones que se reduzca la cantidad de partidos, ya se ha visto que no se les ha hecho caso.

Al regresar de su lesión, Gavi ha visto que hay más competencia que nunca en el centro del campo y lo está teniendo muy difícil. Pedri y Marc Casadó son dos intocables en la zona central y el tercer puesto suele ser para Dani Olmo. Teniendo todo esto en cuenta, el recién regresado podría aceptar la oferta de uno de sus viejos conocidos, quien le lleva siguiendo desde hace tiempo.

El viejo conocido de Gavi

Luis Enrique lleva tiempo interesado en sumar a Gavi a la lista del PSG, entidad que no conoce los límites económicos. Aunque el mediocentro quiere estar en el Barça y tiene contrato hasta 2026, no se quedará si no tiene cierto protagonismo. Según El Nacional.cat, Gavi buscará la puerta de salida si Hansi Flick no le promete continuidad.

Hansi Flick tendrá que decidir si apuesta por el futuro de Gavi o si deja que Luis Enrique se lo lleve. Aunque todavía no se puede dar nada por hecho, es probable que tengamos noticias sobre este tema pronto.