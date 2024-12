Confirmado, adiós al PSG para fichar por el Barça, nuevo Viktor Gyökeres, es oficial

El Barça, liderado por Joan Laporta, confirma que el fichaje de Viktor Gyökeres, delantero sueco del Sporting portugués, no se llevará a cabo y que su relevo ya está decidido. Viktor Gyökeres era el favorito para convertirse en el delantero titular del Barça a partir de la próxima temporada, pero su fichaje está complicado y Joan Laporta tiene otra opción. Esta opción, muy parecida a la de Viktor Gyökeres, pasa por fichar al delantero de moda en Europa: adiós al PSG para fichar por el Barça e intentar ser titular.

Viktor Gyökeres estaba decidido y quería venir al Barça, pero el club que preside Joan Laporta ha puesto 'en espera' el fichaje del sueco por motivos estrictamente económicos. El Barça todavía no dispone de mucho margen para acudir al mercado de fichajes y, por ende, sabe que el fichaje de Viktor Gyökeres no es factible actualmente. Eso no significa que Viktor Gyökeres no vaya a fichar por el Barça: el sueco interesa, pero no es la prioridad absoluta, pues Joan Laporta quiere a otro delantero centro TOP.

El Barça, como decimos, sigue interesado en Viktor Gyökeres, pero antes quiere cerrar la llegada de otro delantero que ya ha rechazado al PSG para unirse al bloque de Flick. El delantero sueco del Sporting de Lisboa gusta mucho, pero su alto valor de mercado ha provocado que Joan Laporta se apresure para cerrar otro fichaje alternativo: adiós PSG, hola Barça. Con todo ello, el Barça de Joan Laporta ya confirma la llegada del 'nuevo' Viktor Gyökeres, que "podría debutar esta misma temporada" y que llegará al Barça tras rechazar al PSG.

Viktor Gyökeres no es el elegido, Joan Laporta llama y ficha al delantero de moda que seguía el PSG

Viktor Gyökeres es uno de los delanteros de moda en Europa y sus números, especialmente en Champions League, demuestran que es un jugador que está listo para fichar por un grande. El Barça era el principal candidato y Joan Laporta quería contar con Viktor Gyökeres, pero el club culer asume que, por el momento, no es posible por temas puramente económicos. Con todo ello, el Barça se ha puesto las pilas y ha activado un plan secundario, que pasa por fichar a otro de los jóvenes delanteros del momento: adiós al PSG.

Joan Laporta sabe que, tarde o temprano, el Barça acudirá al mercado de fichajes para fichar un delantero del nivel de Erling Haaland o Viktor Gyökeres, pero ahora es imposible. ¿Por qué no se puede ahora mismo? Por falta de margen salarial y porque Robert Lewandowski sigue en el equipo, algo que dificulta y mucho que llegue un delantero titular. Es, por todo esto, que el Barça se ha fijado en el nuevo Viktor Gyökeres, que tenía una oferta del PSG, pero que la rechazará para fichar por el Barça.

Confirmado, adiós al PSG para fichar por el Barça, nuevo Viktor Gyökeres, es oficial

Barça y PSG siguen estudiando el mercado de fichajes y lo hacen rastreando las opciones de delanteros goleadores, pues ambos equipos tienen muchas necesidades de cara a portería. El Barça tiene a Robert Lewandowski, pero el nueve polaco ya no puede jugar 90 minutos al máximo nivel y, por ende, Joan Laporta quiere tener un recambio de garantías. El fichaje de Joan Laporta para su Barça no será Viktor Gyökeres, pero será un delantero que lo está petando en Europa y que ha rechazado fichar por el PSG.

El Barça no descarta fichar a Viktor Gyökeres durante el próximo mercado de fichajes estival, pero reconoce que necesita reforzar su ataque de forma urgente y ha recurrido a otra opción. Joan Laporta ya lo confirma: el nuevo Viktor Gyökeres, que llegará este mes de enero, rechaza fichar por el PSG y se convertirá en el relevo provisional de Robert Lewandowski.

¿Quién es el nuevo Viktor Gyökeres de Joan Laporta para el Barça? Pues hacemos referencia a un delantero que está muy de moda en Europa y que la está rompiendo toda. Este es Jan Virgili, delantero de 18 años del Juvenil A del Barça, que viene de brillar en la Youth League y que tiene propuestas de PSG, entre otros clubes. Virgili ya se ha estrenado con Flick y el Barça va a renovarle para que suba al primer equipo: podría debutar en Copa del Rey contra el Barbastro, no está descartado.