Xabi Alonso deja KO a Jules Koundé con un fichaje de 50 M€ para el Barça

No se prevé que el Barça realice movimientos importantes en esta ventana invernal de fichajes. Aun así, la directiva culé ya está empezando a trabajar en hallar los candidatos adecuados para reforzar su plantel en el próximo verano. La plantilla de la 2025/26 debe ser mucho más completa que la actual y la idea es que haya dos jugadores por posición que puedan rendir a un alto nivel.

En este orden de ideas, uno de los clubes donde más está indagando Deco de cara al futuro cercano del Barça es el Bayer Leverkusen. Ya sabemos que el Barça encabeza la puja para llevarse gratis en julio a Jonathan Tah. No obstante, el zaguero alemán podría no ser el único que cambie el equipo de las aspirinas por el Barça.

Y es que una de las posiciones que más urge reforzar para la próxima campaña es la de lateral derecho. Ahí habita con asiduidad un Jules Koundé algo criticado esta temporada, pero que no ha obtenido competencia como para ver peligrar su titularidad aparentemente perpetua. Héctor Fort no está dando la talla y no ha puesto en riesgo el protagonismo del francés.

Para este segundo tramo del presente curso, no se descarta en absoluto que Ronald Araujo pueda ocupar el flanco diestro de la zaga de forma puntual. Su demarcación habitual será evidentemente la de central, pero Hansi Flick le contempla como una buena opción para ir rotando de vez en cuando con Jules Koundé en el LD. Sin embargo, Deco ya está convencido de que en verano acudirá al mercado para traer a un nuevo lateral.

Jeremie Frimpong, estudiado en los despachos del Camp Nou

Y en este orden de ideas, uno de los nombres que figuran en la lista de futuribles para el Barça es el de Jeremie Frimpong, tal y como ha informado Culemanía. El neerlandés lleva años siendo considerado como uno de los mejores del mundo en su posición y, de hecho, ya fue relacionado con el Real Madrid un par de mercados atrás. Y es ahora el Barça el que ha entrado en escena.

Jeremie Frimpong encaja a la perfección en lo que comprende Hansi Flick como un lateral perfecto: gran recorrido, presencia en las ofensivas y rápido en el corte en las defensivas. Y es que una de las cosas que más destaca en el jugador del Bayer es precisamente su polivalencia en ambas labores, pues suele jugar de carrilero. Es evidente que, dado su gran cartel, su fichaje no resultará sencillo para el Barça, pues el Leverkusen no le dejará escapar a cualquier precio.

De hecho, según Transfermarkt, el valor de mercado de Jeremie Frimpong es de 50 millones de euros; además, su contrato está en vigor hasta 2028. Sea como sea, el Barça, según la fuente anteriormente mencionada, estudiará su contratación de cara al próximo curso. Su llegada a la Ciudad Condal dependerá, en gran medida, de si Jeremie Frimpong se decide a vestir de azulgrana o no.

Este curso, Jeremie Frimpong ya ha brindado siete asistencias en los 19 partidos que ha disputado entre Bundesliga y Champions League, además de dos goles. Estos números no hacen más que demostrar la gran habilidad que tiene el neerlandés para ser protagonista en los últimos metros.

Otra de las grandes bazas que destaca en Jeremie Frimpong es que, pese a su consagrado talento, es todavía muy joven. Con 24 años, tiene mucho recorrido por delante y le quedan muchos años a un gran nivel.