Joan Laporta ya cierra el fichaje soñado para el Barça: 16 años, mejor que Cole Palmer

Joan Laporta, líder total y absoluto del nuevo Barça de Hansi Flick, ya apura todas las opciones del mercado de fichajes y lo hace con un claro objetivo en el horizonte. El Barça ha arrancado con buen pie el campeonato nacional de Liga, pero Joan Laporta sabe que el equipo de Hansi Flick necesita nuevos talentos y, por ende, quiere fichar. Y Joan Laporta quiere hacerlo en una dirección muy concreta, pues ha encontrado un perfil muy similar al inglés Cole Palmer y que tan solo tiene 16 años.

Joan Laporta es un completo enamorado del centrocampista inglés Cole Palmer, pero resulta evidente que su fichaje por el Barça, a día de hoy, es más bien imposible. Cole Palmer ya es una de las grandes estrellas del Chelsea y de la Premier League y, por consiguiente, el Barça solo tiene una opción en el horizonte. Esta pasa por cerrar el fichaje de un talento de 16 años que, según ha podido saber 'e-Notícies', quiere jugar en el Barça y que recuerda mucho a Cole Palmer.

Joan Laporta quiere que el nuevo Barça de Hansi Flick cuente con todas las herramientas posibles y, por lo tanto, considera que será vital acudir al mercado de fichajes estival. Quedan menos de 7 días para que el mercado de fichajes cierre, por lo que el Barça deberá estar atento si quiere cerrar el fichaje del Cole Palmer de 16 años. El Barça ya trabaja intensamente en poder inscribir a Dani Olmo en LaLiga EA Sports y, de forma paralela, insiste en el gran fichaje soñado por Joan Laporta: el nuevo Palmer.

Hace algunos meses, el Barça, liderado por Joan Laporta, ya preguntó por la situación contractual de Cole Palmer, pero el Chelsea rápidamente declinó todo tipo de propuestas por parte culer. Cole Palmer ya es el buque insignia del Chelsea inglés, por lo que su salida, a día de hoy, es más que imposible.

Nico Williams fue uno de los grandes sueños de Joan Laporta, pero ahora el presidente del Barça se ha propuesto el reto de fichar al nuevo Cole Palmer de 16 años. No será tarea sencilla, pues el Barça todavía no opera con la formalidad del 1:1 para inscribir y fichar, pero Joan Laporta hará lo que sea para fichar más cracks. Y es que el Barça, que ha arracando LaLiga EA Sports con buen pie, quiere cerrar la llegada de un interior muy parecido a Cole Palmer y de solo 16 años.

Por todo ello, el Barça, comandado por Joan Laporta, ya se ha puesto las pilas para cerrar un nuevo fichaje que podría reventar el mercado de fichajes de verano 2024. Y es que el Barça se ha fijado un objetivo que recuerda y mucho a Cole Palmer y que, para Hansi Flick, es un proyecto muy a tener en cuenta. Para Joan Laporta resulta muy importante cerrar bien un mercado de fichajes convulso, por lo que el fichaje del nuevo Cole Palmer, tasado en menos de 1M€, ya es muy prioritario.

El Barça creía que no, pero finalmente ha terminado considerando que sí que hará falta fichar a un mediocampista creativo que sea un verdadero especialista con mucha más proyección que experiencia. Cole Palmer fue una de las opciones fallidas del Barça durante el pasado mercado, pero en este todo se ha resfriado y el club ya apuesta por una alternativa todavía mejor. De hecho, Joan Laporta se ha visto obligado a decir adiós a un Cole Palmer que, según pudo contrastar este digital, vería con buenos ojos su llegada al Barça de Flick.

Cole Palmer no será el gran fichaje soñado del Barça. Bueno, no lo será durante este mercado de fichajes, pues el futuro, por el momento, no somos capaces de verlo. En este sentido, Joan Laporta ha tenido que buscar alternativas que se asimilen a Cole Palmer, pero que, evidentemente, cuesten 6 veces menos, aproximadamente.

¿Quién será el fichaje soñado del Barça? Pues Joan Laporta, el gran valedor del posible fichaje de Palmer por el Barça, se ha encargado de cerrar la llegada de Pedro Rodríguez. Hablamos de un joven centrocampista español que juega en las categorías inferiores del Barça y que, salvo giro radical, con 16 años estará en dinámica del filial culer. Joan Laporta entiende que el nuevo Cole Palmer del Barça todavía está verde, pero cree que será el próximo gran talento de la Masia en debutar en el Barça de Flick.