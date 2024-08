El Barça gana al Athletic y Fabrizio Romano confirma el fichaje más esperado

El Barça ha ganado al Athletic en un partido vibrante y lleno de alternativas. Los de Flick empezaron mandando y dominando con Lamine Yamal a un gran nivel, mientras que los de Valverde buscaron hacer daño a la contra. Finalmente, los culés se han llevado los 3 puntos gracias a un tanto de Lewandowski, aunque quizá lo más destacado ha sido la última publicación de Fabrizio Romano.

El reconocido periodista italiano es famoso por adelantarse a los movimientos del mercado de fichajes antes que nadie. Sin embargo, lo que nadie podía esperar era que iba a aprovechar el mismo encuentro entre Barça y Athletic para confirmar su siguiente exclusiva.

Lo ha hecho a las 19:43 de la tarde, en medio de una primera mitad apasionante, por lo que el anuncio ha sido muy comentado durante el descanso. Fabrizio Romano sabe medir los tiempos y lo ha vuelto a demostrar.

El Barça gana, Lamine Yamal adelanta y Lewandowski sentencia

Pese a los acontecimientos de las últimas semanas, el Barça ha presentado un equipo muy competitivo y ha sido capaz de dominar al Athletic. Lamine Yamal ha puesto por delante a los de Flick en la primera mitad, pero Cubarsí ha cometido penalti sobre Berenguer al borde del descanso.

Ya en la segunda parte, Lewandowski ha sentenciado el encuentro para delirio de la afición; dos victorias en dos partidos y situados en lo alto de la clasificación.

A partir de ahora, el Barça intentará seguir con la buena dinámica sin olvidar el mercado de fichajes. Cierra el 30 de agosto y todo puede pasar, o al menos así lo ha demostrado Fabrizio Romano con su anuncio sorpresa.

Fabrizio Romano confirma una nueva salida del Barça

Desde hace días se viene hablando de los sucesos que se deben producir para que el Barça pueda recibir los ansiados refuerzos. Dani Olmo ya está aquí, pero no puede ser inscrito por culpa del límite salarial. Un escenario que obliga a acelerar las salidas, y Fabrizio Romano lo sabe.

Es por eso que, en pleno partido, Fabrizio Romano ha confirmado la marcha de Vitor Roque al Betis. La operación todavía no es oficial por parte de los clubes, pero el periodista italiano ya ha sacado a pasear su famoso "Here we go".

Vitor Roque llegará a Sevilla esta noche para firmar por el Betis y el Barça consigue su objetivo. Es cierto que no dejará dinero en caja, pero el hecho de ahorrarse su salario ya es un paso. El conjunto de Pellegrini pagará 3 millones, lo que corresponde al 80% de la ficha del brasileño, aunque Fabrizio Romano no ha querido confirmarlo.

Sea como sea, la información de Fabrizio Romano ya no tiene marcha atrás, por lo que Vitor Roque ya debe estar muy cerca del Betis. Hoy Lewandowski ha demostrado que todavía está en forma, con dos remates al palo y un gol para dar los 3 puntos.

Veremos cuándo decide hacerlo oficial el Barça, pero es evidente que Vitor Roque será nuevo jugador del Betis en las próximas horas. Así lo ha confirmado Fabrizio Romano. Vitor Roque se marcha cedido.