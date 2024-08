Dani Olmo ya lo sabe: el Barça no le inscribirá, trabaja otro fichaje de última hora

Dani Olmo llegó al Barça como si del gran fichaje del mercado de verano se tratase, pero lo cierto es que todavía no ha podido ser inscrito en LaLiga EA Sports. El enfado de Dani Olmo es mayúsculo, pues entiende que el Barça tiene trabajo a nivel económico, pero consideraba que su entrada al equipo sería una absoluta y total prioridad. Además, por si no fuera poco, Dani Olmo, que no jugará contra el Athletic Club salvo giro radical, ya sabe que el Barça, por sorpresa, trabaja otro fichaje de última hora.

No hablamos ni de Rafael Leao ni de Federico Chiesa, hablamos de un mediocampista defensivo que el Barça está trabajando para incorporar antes del cierre del mercado de fichajes estival. Dani Olmo, mientras tanto, sigue esperando ser inscrito en LaLiga EA Sports, aunque el egarense ya sabe que tampoco podrá disputar la segunda jornada del campeonato nacional liguero. El Barça tiene trabajo con Dani Olmo y debe generar más espacio financiero, pero lo curioso del asunto es que, en estas últimas horas, se ha movido por otro sorprendente fichaje.

Dani Olmo es un futbolista que será muy importante bajo la tutela de Hansi Flick, pero por ahora tendrá que esperar a poderse calzar las botas sobre el terreno de juego. El extremo izquierdo español, vigente campeón de la Eurocopa con España, está sufriendo lo que Nico Williams no quería tener que aguantar: esperar a ser inscrito y sin ninguna garantía. El Barça le sigue pidiendo paciencia a un Dani Olmo que, además, ya sabe que el club culer trabaja en fichar a un centrocampista 'tapado' antes del cierre del mercado veraniego.

Dani Olmo llegó al Barça para convertirse en el fichaje más importante del club durante el mercado de fichajes estival, pero no está siendo tratado ni mucho menos como tal. Según ha podido contrastar 'e-Notícies', el enfado de Dani Olmo y de su entorno con el Barça es total, pues tampoco ha sido inscrito para el partido contra el Athletic. Además, como explicábamos anteriormente, Dani Olmo sabe de primera mano que el Barça está trabajando para cerrar el fichaje de un mediocampista defensivo tasado en unos 20 millones de euros.

El objetivo del Barça era reforzar el ataque, pero tras estas últimas semanas, Joan Laporta ha puesto el foco en el centro del campo, donde Hansi Flick pide refuerzos inmediatos. No será sencillo, pues el Barça todavía no dispone de margen salarial para ello, pero el Barça confía en cerrar un fichaje que sea importante al igual que Dani Olmo. Olmo, por su parte, sigue muy tocado, pues sabe que el Barça no le ha inscrito y esperaba que sí que lo hiciese para el partido liguero contra el Athletic.

Dani Olmo esperaba poder jugar contra el conjunto vasco, pero ya sabe de primera mano que no será posible. El enfado del egarense es mayúsculo, porque esperaba poder disputar las primeras jornadas de LaLiga y está viendo como, por el momento, será muy complicado. Además, Joan Laporta trabaja otro fichaje de última hora, por lo que el malestar de Dani Olmo va en aumento.

Dani Olmo ya es consciente de que el Barça de Joan Laporta tampoco le inscribirá para el partido de este sábado contra el Athletic en el Lluís Companys. El extremo izquierdo llegó al Barça con el cartel de gran fichaje, pero su situación le está molestando bastante y su no inscripción ya no se puede edulcorar de ninguna manera.

Además, Dani Olmo ha visto como el Barça se ha lanzado al mercado de fichajes de verano para cerrar la llegada de un mediocampista. Será un fichaje de última hora y, según ha podido saber este digital, se confirmará en los próximos días con el fin de que se incorpore antes del parón de septiembre.

Dani Olmo no será inscrito y el Barça sí que moverá ficha para cerrar el fichaje de un centrocampista o pivote. Hablamos de Manu Koné, pivote defensivo del Borussia Mönchengladbach. Su precio ronda los 20 millones de euros y, mientras el Barça sigue luchando para inscribir a Dani Olmo, Joan Laporta trabaja su gran fichaje de última hora.