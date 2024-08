Joan Laporta ofrece 4 nombres para fichar a Federico Chiesa totalmente gratis

Joan Laporta quiere devolver la sonrisa al FC Barcelona a base de fichajes. Este verano, solo Dani Olmo y Pau Víctor han sido presentados como refuerzos para la próxima temporada, aunque el primero de ellos todavía no ha podido ser inscrito. Por el contrario, talentos de la talla de Gündogan, Joao Félix o Cancelo no seguirán en la capital catalana debido a la maltrecha situación económica.

Sin embargo, Joan Laporta no se rinde. Tiene una semana para poner la guinda al mercado de fichajes del Barça y su principal objetivo es Federico Chiesa. El extremo de la Juventus no cuenta para Motta, que ya le ha dejado claro que deberá buscarse un nuevo destino si quiere volver a pisar los terrenos de juego.

Debido a ello, el fichaje de Federico Chiesa se convierte en una oportunidad de oro para Joan Laporta. Los italianos ha tasado al futbolista en 15 millones de euros, por lo que los catalanes no deberían dejar pasar dicha oportunidad. Es más, para evitar quedarse sin Chiesa, el presidente ya ha puesto en marcha un plan infalible.

El plan de Joan Laporta para fichar a Federico Chiesa a coste cero

El Barça no puede hacer grandes esfuerzos económicos, pero Joan Laporta sí que puede jugar con los activos del club para ajustarlos de la mejor manera posible y sacar rendimiento. Y eso es precisamente lo que ha hecho. Ha seleccionado a 4 de los descartes de Hansi Flick y los está ofreciendo de uno en uno a la Juventus para sacar a Federico Chiesa sin pagar ni un euro.

Para empezar, Andreas Christensen es el primer señalado de Joan Laporta. El danés tiene un valor de mercado que ronda los 40 millones, pero el presidente aceptaría su salida por la mitad. Ahora bien, Christensen no es el único que ha sido ofrecido, pues Lenglet e Íñigo Martínez también: la prioridad es reducir la masa salarial y poder fichar ya a Federico Chiesa.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Joan Laporta, parece que la Juventus no cederá ni un milímetro. Los italianos quieren 15 millones de euros en efectivo o un trueque de mayor nivel. Un escenario que ha obligado al presidente del Barça a ofrecer a un jugador de mucho más valor, pero que no ha recibido ofertas como el caso de Ansu Fati.

Ansu Fati, la solución desesperada de Joan Laporta para traer a Federico Chiesa

Según parece, Ansu Fati podría entrar en el trato con la Juventus para que Federico Chiesa llegue al Camp Nou. Se trataría de un intercambio simple, en el que ambos saldrían ganando. Chiesa no cuenta para Motta, y las lesiones de Ansu ya empiezan a cansar en el seno del club catalán.

Sea como sea, Joan Laporta trabaja sin descanso para devolver la felicidad al Camp Nou, y sabe que con Federico Chiesa estaría más cerca de conseguirlo. Christensen, Lenglet, Íñigo Martínez y Ansu Fati podrían formar parte del acuerdo, aunque según parece, la Juventus no está interesada en ninguno de ellos. Por lo tanto, si el Barça no desembolsa 15 millones, Chiesa no vendrá.