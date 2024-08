La sanción del Manchester City acerca al Real Madrid un fichaje que condena a Rodrygo

La ambición es uno de esos adjetivos que vienen innatamente ligados al Real Madrid. Tanto en el aspecto futbolístico como en el administrativo, los blancos aspiran siempre a lo máximo. Este verano ha podido llegar Kylian Mbappé después de un largo proceso de tentativas que se ha prolongado hasta siete años.

Con una de las plantillas más sofisticadas, talentosas y completas de todo el globo terráqueo, candidata a absolutamente todo, Florentino Pérez sigue sin estar del todo satisfecho. El mandatario del Real Madrid ya está pensando en cómo puede seguir mejorándola en un futuro a corto plazo. Y parece que tiene identificada una posibilidad de mercado que podría brindarle el destino en los próximos meses, la de Erling Haaland.

La cuestión es que el Manchester City tiene hasta 115 cargos por presuntos incumplimientos financieros. El alcance de los posibles castigos es todavía desconocido, pero el elenco inglés podría recibir sanciones económicas masivas que le obliguen a vender grandes activos.

Además, aunque es evidente que Erling Haaland es uno de los futbolistas más destacados de todo el panorama futbolístico, para Pep Guardiola no es tan imprescindible. Una venta del atacante no sería un drama en absoluto para el técnico de Santpedor, siempre y cuando fuera relevado por un 'top' mundial. Como Rodrygo Goes.

Rodrygo Goes, mejor que Erling Haaland en Manchester, peor en el Real Madrid

De todos los grandes nombres del Real Madrid, el menos suntuoso es, sin duda, el de Rodrygo Goes. Tanto es así que, de hecho, el atacante brasileño ha sido protagonista de varios rumores de salida durante este verano. De momento se ha quedado, pero, no obstante, Defensa Central, sospecha que podría ser el gran damnificado si el Real Madrid cumple con el gran deseo de Erling Haaland.

Dicho de otra manera, a Rodrygo Goes le condenaría enormemente si el Real Madrid fichara a Erling Haaland. Este año ha podido librarse pese a la llegada de Mbappé, pero con el noruego no correría la misma suerte. De hecho, ha partido de titular en el costado diestro del tridente merengue en los dos duelos oficiales disputados por el equipo blanco este curso; incluso vio puerta en la final de la Supercopa de Europa.

El atacante brasileño llegó al Real Madrid en 2019 y, desde entonces, ha participado en 218 duelos, anotando 55 goles y repartiendo 41 asistencias. El pasado verano de 2023, su contrato se prolongó 2028.