Joao Cancelo no puede ir al Barça, Pep Guardiola niega el fichaje y lo manda muy lejos

Joao Cancelo ha estado en calidad de cedido muchas veces a lo largo de su carrera futbolística. Pese a ser un buen lateral, no ha conseguido asentarse en ningún conjunto. En el Barça, parecía que había encontrado su lugar, pero la realidad de su situación va más allá de estar cómodo o no.

Pep Guardiola tiene una plantilla escandalosamente buena y no permite que cualquiera forme parte de ella. Uno de sus descartes es Joao Cancelo, que parece que no le acaba de convencer. Pese al interés del Barça, el ex entrenador culé lo quiere mandar a otro lugar donde sí le dan lo que quiere.

Pep Guardiola le complica su fichaje al Barça

El Barça está pasando por un mal momento económico, por lo que no puede hacer grandes esfuerzos económicos. Además, la directiva culé ha esperado demasiado para moverse por el mercado y ahora todo son prisas. Joao Cancelo, que a inicios de verano era una de sus prioridades, se ha ido alejando cada vez más.

El Barça solo puede ofrecer una cesión, mientras que Pep Guardiola busca su salida definitiva. Joao Cancelo tiene prisa por decidir su futuro, ya que no quiere estar esperando hasta el último momento. Aunque su idea era regresar al conjunto de la Ciudad Condal, es más que probable que no acabe en él.

La temporada pasada, los de Pep Guardiola cedieron a Joao Cancelo al Barça totalmente gratis y sin opción a compra. Pero este año no están dispuestos a lo mismo debido a que quieren sacárselo de encima de forma definitiva. El Al-Hilal ha presentado una oferta de 40 millones de euros por él, que son 15 más de los que esperaba el City.

La presión que recae en Joao Cancelo

Joao Cancelo quiere regresar al Barça, pero es consciente de que el Manchester City no permitirá que se marche como cedido otra vez. Teniendo en cuenta que los de la Ciudad Condal no están dispuestos a asumir el precio de su compra, el portugués tiene que decidir. Si quiere que su futuro se resuelva ya, se verá obligado a aceptar la oferta proveniente de Arabia Saudí.

Todavía no se sabe si Joao Cancelo está dispuesto a esperar y las prisas pueden llevarlo a aceptar la oferta. A solo 4 días para que se cierre el mercado de fichajes, el entrenado por Pep Guardiola tiene que decidir. Los próximos días serán muy importantes para el futuro de Joao Cancelo.