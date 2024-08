Tiene los días contados, Deco intenta colocar su fichaje para salvar al Barça

Deco no ha hecho un buen trabajo durante este mercado de fichajes y se ha visto reflejado en los últimos días. Las primeras semanas, no ha habido movimiento alguno en Can Barça, pero después todo han sido prisas. Esto ha enfadado mucho a gran parte de la afición, que está viendo que la situación no es para nada buena.

El Barça atraviesa una crisis económica considerable y las malas gestiones no lo están solucionando. Aunque financieramente la entidad puede estar mejor que hace unos años, deportivamente tiene problemas. Ahora, con intenciones de arreglarlo, Deco está a punto de hacer la famosa gran venta necesaria.

Deco y su increíble venta

La realidad es que Deco no ha estado a la altura del cargo y el fichaje de Vitor Roque es el ejemplo perfecto. El director deportivo lo incorporó aun sabiendo que a Xavi Hernández no le gustaba. En principio, todas las partes del club tendrían que ir hacia la misma dirección, pero el portugués va por libre.

El ariete brasileño supuso un gasto de 30 millones fijos más 31 en variables, que es una suma muy alta tal y como están las cosas en el conjunto catalán. Finalmente, Vitor Roque no ha triunfado en el Barça y saldrá en busca de nuevas oportunidades. Para cubrir ese error e intentar liberar masa salarial, Deco está barajando la opción de vender a uno de los futbolistas mejor valorados del club.

Estamos hablando de Ronald Araújo, el defensor uruguayo que se ha convertido en el referente de muchos culés. Pese a su rol importante en la defensa, el central ha evitado todas las conversaciones por su renovación, algo que preocupa en el Barça. Su vínculo con la entidad catalana finaliza en 2026, por lo que la hora de tomar una decisión se acerca.

El club que lo quiere pese a estar lesionado

Antes de su lesión, había muchos conjuntos interesados en él y los rumores lo situaban más fuera del Barça que dentro. Se prevé que hasta octubre no estará listo, pero, probablemente, el Barça no lo inscribirá hasta el mercado de invierno. Aun así, el Bayern de Múnich sigue queriendo que se incorpore.

Los bávaros vendieron a Matthijs de Ligt e incorporaron a Leny Yoro. La idea de los alemanes es consolidar la dupla Araújo-Yoro. Podrían pagar entre 70 y 80 millones de euros, y si Ronald Araújo no acepta renovar, es probable que salga esta misma temporada. Pronto sabremos si se va en verano, en invierno o se queda en el club que se lo ha dado todo, el Barça.