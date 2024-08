Adiós definitivo al Liverpool, quiere fichar por el Barça, mejor que Federico Chiesa

Federico Chiesa, extremo izquierdo de la Juventus, no renovará su contrato con su club actual, pero tampoco fichará por el Barça durante este mercado de fichajes, según ha podido confirmar 'e-Notícies'. Federico Chiesa se postuló como una alternativa real para fichar por el Barça, pero el club que lidera Joan Laporta ha descartado su fichaje para atacar la llegada de otro delantero. El Barça llegó a considerar que Federico Chiesa, por nivel, precio, edad y proyección, era una gran oportunidad de mercado, pero se ha decantado por la estrella del Liverpool inglés.

Si todo va bien, el Barça volverá a operar con la regla 1:1 de LaLiga EA Sports esta misma semana, pues se hará oficial el acuerdo de renovación con Nike. De esta forma, el Barça prepara unos 70 millones entre fijos y variables para intentar el fichaje de un crack de la Premier League que juega en Liverpool. Además, según ha podido saber este digital, la estrella en cuestión se encuentra en España a la espera de que su representante cierre el pase con el Barça de Joan Laporta.

Federico Chiesa estaba interesado en fichar por el Barça, pero el extremo ya conoce la situación y las intenciones del club, que van con todo a por el crack del Liverpool. Con todo ello, es muy probable que Federico Chiesa acabe apostando por fichar por el Liverpool, club que, precisamente, se quedará sin uno de sus delanteros más cotizados. El Barça ya confirma la operación, aunque reconoce que, para que se pueda cerrar, antes será vital anunciar el famoso acuerdo con Nike y cerrar la venta de 'Barça Vision'.

Federico Chiesa, adiós al Barça, Joan Laporta prefiere apostar por la estrella del Liverpool: "Es una bomba, nadie lo espera..."

Es una realidad que el Barça estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Federico Chiesa por 12 millones de euros, pero Joan Laporta sentía que el Barça necesitaba otra cosa. Y es que el presidente culer, que está dispuesto a devolver la ilusión al aficionado, se ha marcado el objetivo de fichar a una estrella consagrada que juega en Liverpool.

Con todo ello, Federico Chiesa ya sabe que el Barça finalmente no pujará por su fichaje y que, por ende, tendrá que buscarse otro proyecto, pues la Juventus le ha descartado. Federico Chiesa no quiere renovar con el bloque italiano y, de no encontrar una salida antes del cierre del mercado de fichajes, se pasará todo el curso en la grada. El Barça lo lamenta, pero Joan Laporta es la persona que ha tomado la decisión definitiva: prefiere fichar a la estrella del Liverpool y dicho fichaje rondará los 70M€ fijos.

El objetivo del Barça para esta última semana de mercado de fichajes está más que claro: cerrar la llegada de un delantero que ilusione y que le dé garantías a Flick. El Barça quería apostar por un extremo del estilo de Federico Chiesa, pero finalmente no se dará e irá directamente a cerrar el fichaje de la gran estrella del Liverpool. No será una operación sencilla, pero el Barça confía en dos factores vitales: el delantero quiere venir y el Liverpool ya no le ve como titular indiscutible actualmente.

Adiós definitivo al Liverpool, quiere fichar por el Barça, mejor que Federico Chiesa

Con las prisas de última hora, el Barça estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Federico Chiesa, extremo izquierdo italiano de la Juventus. Chiesa es del gusto de Hansi Flick y tenía también la aprobación de Deco, pero Joan Laporta ha declinado su fichaje para intentar lograr una llegada todavía mejor. El Barça quiere desbancar al Real Madrid y, para ello, sabe que será vital acabar el mercado de fichajes con noticias muy positivas para el fiel socio culer.

Además de Federico Chiesa, el Barça también se planteó el fichaje de Rafael Leao, pero, como contamos en 'e-Notícies', el atacante luso no se moverá del Milan este mercado estival. Con todo ello, Joan Laporta ha puesto la directa para cerrar un gran fichaje: adiós definitivo al Liverpool para fichar ya por el Barça y ser mejor que Federico Chiesa.

El Barça tiene un sueño por cumplir y, esta vez, ya tiene una vía clara y directa para lograrlo. ¿De qué futbolista hablamos? Pues hablamos, más concretamente, del delantero centro uruguayo Darwin Núñez, actual '9' del Liverpool de la Premier League inglesa. Núñez ya se ofreció al Barça, es suplente por detrás de Dalot y quiere ser el hombre referencia del Barça por delante de Federico Chiesa una vez salga Robert Lewandowski.