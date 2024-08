Rafael Leao era uno de los grandes sueños del Barça de Joan Laporta para este mercado de fichajes de verano, pero su fichaje ha quedado descartado ya definitivamente. El extremo izquierdo portugués no descartaba unirse al Barça, pero sabe que el club culer tiene problemas de margen salarial y que, por ende, su inscripción no será cosa sencilla. Con todo ello, el Barça ya hace oficial el fichaje del gran beneficiado del no final de Rafael Leao y, según sabe 'e-Notícies', su fichaje ya está listo.

Rafael Leao, no final al Barça, pero Joan Laporta responde con un fichaje sorpresa: "Es el gran beneficiado, vuelve para quedarse..."

Ya es oficial, el gran beneficiado del no final de Rafael Leao al Barça: fichaje listo

Para olvidar a Rafael Leao, el Barça ha trabajado y cerrado el fichaje de un antiguo delantero goleador del club culer que hizo las maletas hace algunos veranos. No tiene el nivel de Rafael Leao, pero sí que puede aprovechar para sacar la cabeza en el primer equipo de Hansi Flick, muy necesitado de poder goleador y ofensivo. Hablamos de Víctor Barberà, delantero español formado en la Masia que, según ha avanazado 'Jijantes FC', regresará al Barça para recalar en el filial a la espera de oportunidades con Flick.