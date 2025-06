Montoya da plantón a 'Supervivientes' y reniega del concurso por un motivo de peso

El jueves pasado fue, sin duda, uno de los días más complicados para Montoya. Tras la gran final de 'Supervivientes', el sevillano se ha enfrentado por primera vez a todo el revuelo mediático que ha creado su concurso. Una situación que ha tenido una fuerte consecuencia directa: el desplome de su relación con Anita Williams, con quién parecía haber enterrado el hacha de guerra en Honduras. Sin embargo, el concursante ha decidido dar plantón al reality y no presentarse en el debate final.

Y es que el jueves pasado descubríamos que el joven había ignorado a Anita Williams nada más terminar la gala final. Un mal rollo que rápidamente terminó en un cruce de acusaciones, revelaciones y lágrimas. Una gala en la que Montoya no dejó de llorar y en las que profería unas palabras que ya avanzaban sus intenciones. "Ya está, para mí esto se ha acabado... solo quiero ser feliz", prometía entonces.

Una promesa que el sevillano ha terminado cumpliendo en este debate final con Carlos Sobera. Y es que Montoya ha renunciado a asistir, dejando abiertas todas las cuentas pendientes no solo con su ex-pareja, sino también con otros concursantes como Pelayo o Makoke, con quienes ha protagonizado grandes conflictos.

| Telecinco

Le da la espalda a sus compañeros

Montoya no solo le ha dado plantón al concurso, sino también a todos sus compañeros. De hecho, Anita Williams desvelaba que el sevillano la había bloqueado nada más salir de plató. "No sé porqué, solo lo sabe él", confesaba ella, visiblemente dolida.

Una experiencia compartida con varios de sus compañeros, incluida su amiga del alma: Carmen Alcayde. "Yo le escribí al día siguiente pero me dijo que necesitaba un momento, que me quería mucho pero se había sobrepasado", contaba la periodista. Según afirmaba, no había vuelto a saber de él.

"Yo me acerqué a él tras el programa y me dijo que le había decepcionado", advertía Terelu Campos, muy confusa. "No entiendo porque, no le hice nada malo y no me saldría hacerlo porque le tengo afecto", contaba la tertualiana. Algo similar contaba Borja González, que desvelaba no saber nada de Montoya desde el jueves.

El motivo de su ausencia

Tras esto, Carlos Sobera ha desvelado al fin el motivo por el que Montoya no ha asistido al debate final de 'Supervivientes'. "No está aquí esta noche porque, tal y como habéis podido ver, el jueves anterior no fue una noche fácil para él. Tampoco estos meses, juntando dos realities que le han exigido un alto nivel de implicación", narraba el presentador. "Por eso, por recomendación médica Montoya se ha quedado en casa. Desde aquí le deseamos que se recupere cuanto antes", zanjaba el vasco.

Tras ello, Anita Williams también le deseaba una rápida recuperación y que "pase tiempo de calidad con los suyos". Además, la concursante también mandaba un mensaje directo a la audiencia del programa. "No estoy orgullosa de lo que están diciendo en redes... no quiero que le hagan daño", desvelaba ella.

Por supuesto, también le defendía Carmen Alcayde, con quién ha estado muy unido toda la aventura. "Me ha dejado muy preocupada y tenemos que frenar un poco. Ha sufrido mucho y nadie sabe lo que pasa en su cabeza", exclamaba la valenciana.

También añadía que se había machacado a Montoya. "¿Qué queréis, que todos le ataquemos y le quememos en una vía pública?", replicaba Carmen, ante las duras críticas de Pelayo Díaz. Ante esto, Carlos Sobera la cortaba tajantemente y le recordaba que "aquí no machamos a nadie".