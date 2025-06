La confesión de Anita en 'De Viernes' sobre el estado de su relación con Montoya

Tras la final de 'Supervivientes', lo que parecía una historia de amor consolidada entre Anita Williams y Montoya ha terminado por desmoronarse de manera fulminante. Ambos regresaron a España con una actitud cariñosa y cómplice, pero, según ha relatado la joven, la conexión se apagó tan rápido como los focos del plató. Al día siguiente de la gran final, la actitud distante de Montoya habría dejado a la exconcursante profundamente decepcionada, según ha contado en 'De Viernes'.

Recordamos que, durante una gala especial con los finalistas de 'Supervivientes', la tensión entre ellos se hizo evidente. Lejos de acercar posturas, protagonizaron una confrontación cargada de emociones y revelaciones inesperadas. Anita Williams confesó, visiblemente afectada, que mantuvo relaciones íntimas con Montoya mientras aún convivía con Manuel en Playa Misterio, lo que desató la indignación de su expareja. Él, por su parte, negó rotundamente los hechos y se sintió traicionado por la confesión pública.

En una nueva intervención en 'De Viernes', Anita Williams ha querido dar su versión más personal de lo ocurrido y aclarar en qué punto se encuentra ahora su relación con Montoya. Según ha explicado, tras la tensa gala salió de las instalaciones acompañada por una amiga y se alojó en un hotel junto a su madre. "No he dormido apenas nada, me fui a dormir súper tarde y hoy el día igual", empezaba a explicar".

| Mediaset

"No hemos hablado. Lo que visteis ayer, al final lloré porque me sentía como culpable de haber dicho algo que es verdad. Sí que es verdad que no lo conté hasta ayer, no lo hubiera contado jamás. Me sentí como 'cuenta la verdad, cuenta la verdad', pero no voy a contar la que tú quieras, sino la que llevo calando durante meses", revelaba la joven.

A pesar del mal momento, Anita Williams admite que sus sentimientos hacia Montoya no han desaparecido del todo: "El amor no se me va en un día ni en una semana". Sin embargo, reconoce que la relación entre ambos está lejos de ser sana: "El problema es que no sabemos querernos bien. Tenemos que centrarnos en nosotros primero, porque así no vamos a tener una relación cordial y no es sano".

La conclusión sobre su situación actual con Montoya no deja lugar a dudas. Cuando Santi Acosta le preguntó directamente en qué punto están, Anita Williams fue clara: "Como visteis ayer. Cero".