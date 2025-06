Nacho Abad se ve obligado a despedir 'En Boca de Todos' por un motivo de peso

Este viernes, 20 de junio, 'En Boca de todos' ha vivido una emisión atípica. El programa de actualidad que conduce Nacho Abad en Cuatro se ha visto reducido de manera significativa debido a una decisión de última hora tomada por la directiva de Mediaset.

El motivo no ha sido otro que la emisión en diferido del partido futbolístico entre el Atlético de Madrid y el Seattle Sounders, correspondiente al Mundial de Clubes. Inicialmente este encuentro estaba previsto para la madrugada del viernes en Telecinco, a las 2:00h, tal como figuraba en el calendario oficial. Sin embargo, finalmente se ha trasladado la repetición a la franja matinal de Cuatro, desplazando así al espacio presentado por Nacho Abad.

Este ajuste ha obligado al periodista a cerrar el programa antes de lo habitual. A las 11:50h de la mañana, Nacho Abad se despedía de la audiencia, acortando en más de dos horas la duración habitual del magacín. Y es que 'En Boca de Todos', que suele emitirse de 10:30h a 14:00h, tan solo ha tenido 80 minutos de emisión.

| Mediaset

"Señores, hoy les dejo un poco antes, pero les espero aquí el lunes a las diez y media", comentaba Nacho Abad con gesto serio. Un mensaje que dejaba entrever su malestar por la inesperada reducción del espacio en un día especialmente cargado de actualidad política, con nuevas informaciones sobre el caso Santos Cerdán y la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz.

"Mira que me fastidia, pero ahora les dejo con el partido del Mundial de Clubes entre el Atlético de Madrid y el Seattle Sounders", ha expresado Nacho Abad. Además, el presentador de Cuatro no ha desaprovechado la ocasión para lanzar una pulla con cierto sarcasmo: "Espero que gane el Atleti, que me han quitado el programa. Ya podéis ganar".

En audiencias, el mes de mayo, 'En Boca de Todos' con un 5,5% de cuota y 164.000 espectadores, alcanzó un nuevo récord histórico mensual en cuota de pantalla. Además, el programa de Nacho Abad en Cuatro subió al 6,3% en target comercial.