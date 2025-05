Antonio Rossi dice lo que muchos piensa de la actitud de Montoya en 'Supervivientes'

La relación entre Montoya y Anita sigue dando mucho que hablar en 'Supervivientes'. El último susto por un posible embarazo les unió un poco más, siendo el joven el que aseguró que no le habría importado ser padre. Este tema ha sido tratado en 'Vamos a ver', con los colaboradores señalando a Montoya.

"¿Te despista o no te despista lo de 'me gustaría la paternidad' y se dan un besito, pero todavía no? ¿A qué siguen jugando? Pobre Anita, me da pena Anita. Lo digo cada día, le está haciendo unas ilusiones...", arrancaba Antonio Rossi el debate en 'Vamos a ver' sobre 'Supervivientes'.

"Y él también porque no tiene nada claro. Un día dice que no quiere tener una relación con ella, ahora dice que sí. El problema lo tiene Montoya", añadía Kike Calleja.

Sin embargo, Alejandra Prat sigue creyendo en la pareja de 'Supervivientes': "Es una relación que se está volviendo a asentar, están empezando otra vez. Yo no lo veo tan tóxico como decís a veces. Cuando tienes un problema con tu pareja lo hablas, discutes, y siempre acaban bien y eso es lo más bonito. Con respecto al embarazo, creo que siempre te cabe una dudilla, que es lo que le pasaba a Anita, pero en el fondo tú sabes que no y ella me imagino que por eso estaba tranquila".

Además, también han abordado el tema del embarazo. Antonio Rossi lo ha tenido claro: "Estoy seguro qué en el momento que dijo en la tele que se hacía la prueba era porque sabía que era mentira.Sabía que no lo tenía, lo tenía claro".

"Ella tenía clarísimo que no estaba embarazada y por eso accede, porque sino no se expondría a someterse a una prueba de embarazo en televisión. De todas maneras, es Makoke quien destapa un tema que es super íntimo y sigue sin pedir perdón. Makoke se está pasando de vueltas", decía Pepe del Real.

Por su parte, Antonio Rossi también señalaba la actitud de Makoke en 'Supervivientes': "Lo peor es que surge porque Makoke dice que la ve gorda, que es lo más triste. Al final dice: la veo gorda y como ha tenido relaciones...".