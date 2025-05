Telecinco cancela la emisión de 'Hay una cosa que te quiero decir' por este motivo

Malas noticias para los seguidores de 'Hay una cosa que te quiero decir', que se quedan sin una nueva entrega este sábado 17 de mayo. Justo cuatro meses después de su regreso a Telecinco, el programa de Jorge Javier Vázquez hará un parón en sus emisiones regulares.

'Hay una cosa que te quiero decir' reúne en sus contenidos nuevas, sorprendentes y emotivas historias de personas anónimas. Además, recorren junto a ellas el complejo camino de sus vidas, desgranando sus orígenes, los conflictos sin resolver y sus deseos más íntimos.

Pero esto no será posible, ya que Telecinco ya ha anunciado otro plan para este sábado 17 de mayo. La cadena ha optado por no emitir una nueva entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir' y apostar por un refrito. Por lo tanto, los espectadores podrán revivir las mejores historias emitidas a lo largo de la temporada del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

El motivo para este parón no es otro que la emisión de la gran final de Eurovisión, lo que ha provocado que tampoco se emita 'La Voz Kids' en Antena 3. El espacio musical arrasa en audiencias, el año pasado marcando un 41,8% y 4.886.000 seguidores, lo que deja a la competencia en mínimos. Es por ello que las cadenas, como Telecinco con 'Hay una cosa que te quiero decir', no quieren tirar una nueva entrega de sus formatos.

Recordamos que Melody actuará en el primer tramo de la gala, tras la propuesta de Lituania y justo antes de la de Ucrania. Al haber sido ubicada en la primera mitad del espectáculo, su actuación se espera alrededor de las 21:30h, en plena efervescencia del arranque de Eurovisión.

En audiencias, la semana pasada, 'Hay una cosa que te quiero decir' fue segunda opción marcando un buen 11,7% y 959.000 fieles en Telecinco. No pudo contra 'La Voz Kids', que lideró en su segunda semana en Antena 3 con un 12,6% y 1.118.000 espectadores. En La 1, 'Informe Semanal' (8,7% y 877.000) no mejoró, mientras que la película "Megalodón" no destacó con un escueto 7,3% y 737.000.