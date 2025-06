El subdirector de 'La Familia de la Tele' se pronuncia sobre las malas audiencias

Ayer se cumplió un mes del esperado —y accidentado— estreno de 'La familia de la tele', tras dos intentos fallidos. En estos 30 días, el programa ha estado en el foco mediático por sus polémicas y por sus bajas audiencias. Sin ir más lejos, antesdeayer el espacio se acercó a su mínimo histórico en share, llegando a empatar con La 2.

Y no será por falta de intentos, ya que el programa ha experimentado varios ajustes en solo un mes. Sin embargo, pese a los continuos cambios, el magacine, presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, sigue sin lograr el respaldo del público.

Tras este batacazo día a día, numerosos colaboradores del programa no han dejado pasar la oportunidad para expresar su opinión sobre las bajas audiencias. Ahora, se suma a esta conversación el subdirector, Escaleto, quien ha ofrecido una entrevista en Tribuna Valladolid donde aborda con mayor detalle la situación del programa.

| RTVE

Ante quienes califican el programa de telebasura, Escaleto opina lo siguiente: "La basura está en los ojos del que mira, no en quienes hacemos este tipo de televisión. Nosotros ofrecemos entretenimiento de consumo rápido para que la gente disfrute y desconecte de su día a día".

Y, aunque para él es imposible elegir entre 'Sálvame', 'Ni que fuéramos' o 'La familia de la tele', confiesa que todos le han aportado grandes experiencias. "Ahora, en 'La Familia de la Tele' estoy viviendo un cambio brutal. Hemos vuelto a la televisión a lo grande y no está siendo un camino fácil. Hay que acostumbrarse de nuevo. Es el programa sobre el que menos puedo hablar porque llevamos muy poco tiempo. Solo un mes".

Las críticas de 'La familia de la tele'

'La familia de la tele' da mucho de qué hablar y día a día se publican muchas noticias sobre todo lo que ocurre. No contarán con el respaldo de la audiencia, pero es innegable que dan de qué hablar en las redes y en las webs de noticias.

| TVE

Sobre las críticas recibidas, el subdirector explica cómo las maneja para mantener el foco en su trabajo. "Intento no leer mucho esas críticas para no sentir que tengo una mirada tan potente puesta sobre mi trabajo. Hay un gran sector que nos mira con lupa y que celebra cada equivocación que tenemos. Pero mi día a día es tan intenso que no me deja hacer otra cosa que centrarme en mi mismo y en hacer bien mi tarea".

Y en cuanto a las audiencias, Escaleto admite que desean mejorar los resultados, pero asegura que están esforzándose para lograrlo. "Nos gustaría tener más audiencia, es cierto. Pero estamos trabajando en ello. Estamos focalizando y remando para que así sea".

Por último, reconoce que los cambios y mejoras son una prioridad en la que ya están trabajando, aunque encontrar soluciones rápidas no es sencillo. "Si tuviésemos una barita mágica lo sabríamos. Cuando no obtienes la audiencia espera, reflexionas y te preguntas el porqué. Como no tenemos, todavía, la fórmula, no la hemos aplicado. Quizá necesitemos tiempo para engrasar nuestra maquinaria y que este producto funcione. Los comienzos siempre son complicados. Nosotros nos estamos adaptando".