Kiko Jiménez sentencia a 'La familia de la tele' y su posible vuelta a Telecinco

Hoy se cumple un mes del esperado —y accidentado— estreno de 'La familia de la tele', tras dos intentos fallidos. En estos 30 días, el programa ha estado en el foco mediático por sus polémicas y por sus bajas audiencias. Sin ir más lejos, ayer el espacio se acercó a su mínimo histórico en share, llegando a empatar con La 2.

Y no será por falta de intentos, ya que el programa ha experimentado varios ajustes en solo un mes. Sin embargo, pese a los continuos cambios, el magacine, presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, sigue sin lograr el respaldo del público.

Sin embargo, Kiko Jiménez, que un día fue colaborador de 'Sálvame', ha señalado los principales errores que está teniendo el formato y sugiere que la solución podría pasar por su regreso a Telecinco. "No tener miedo a nada ni a nadie. Ser libre y decir lo que piensas en cada momento. Y por supuesto, opinar desde el corazón", ha comenzado apuntando en una entrevista que ha concedido a El Confi TV.

| TVE

Además, ha señalado que el verdadero problema de audiencias radica en el cambio de cadena. "Ellos necesitan de Telecinco y es probable que Telecinco también les necesite a ellos. Hacían un tándem perfecto y es donde molaban. Se han ido a otra cadena y ya no molan".

El televisivo ha expresado muchas recomendaciones, pero por lo pronto ha admitido que actualmente no tiene relación con ellos. "No tengo relación estrecha con ninguno, pero si nos encontramos nos saludamos y todo bien. Sí que tengo más cercanía con Lydia Lozano y alguna vez nos mandamos algún mensajito".

Con esta nueva etapa de 'La familia de la tele', Kiko Jiménez considera que los colaboradores están desubicados, perdidos y fuera de sincronía. Según él, no están mostrando su auténtica esencia y, aunque cree que con el tiempo mejorarán, también señala que no cuentan con el respaldo ni del público ni de sus propios compañeros de cadena.

"Ese no es su lugar. Su hábitat era Telecinco y al salir de ahí... pues eso, están como pollo sin cabeza. En el universo Mediaset todos nos retroalimentamos de todo y eso es lo que mola", sentencia. Y en cuanto a una posible vuelta a la que fue su casa, reconoce que no le parece inviable que pueda volver a pasar. "Yo estaría encantado de que volvieran. Tienen talento y son buenos en lo suyo. Sí creo que no debían haber sido tan rencorosos ni actuar de esa forma tan despechada".