Comunicado de Marta Peñate para revelar el motivo de su entrevista en 'De Viernes'

Hace menos de 24 horas que Marta Peñate revelaba en sus redes sociales que había perdido al hijo que esperaba junto a Tony Spina. Tras varios intentos, a mitades de mayo la joven anunciaba que se había quedado embarazada tras una transferencia embrionaria. Sin embargo, la pareja se ha llevado un nuevo golpe tras perder al bebé que esperaban.

Tan solo unas horas después, Telecinco anunciaba que Marta Peñate y Tony Spina serán unos de los invitados de 'De Viernes' este 6 de junio. Esta entrevista ha provocado algunas críticas en sus seguidores, ya que se realizará tan solo un día después del triste anuncio. No obstante, Marta Peñate ha querido dar la cara, compartiendo un comunicado con sus seguidores.

"Voy al programa 'De Viernes', y a vosotros, los que siempre estáis ahí y a los que me queréis de verdad os voy a explicar el motivo. Sé que la mayoría me diréis que no tengo que dar explicaciones porque es mi vida y es mi historia y hago con ella lo que quiera. La verdad es que no tendría que darlas, pero tengo la necesidad de explicarlo", ha arrancado el comunicado Marta Peñate a través de su Instagram.

| Instagram, @martapenateamador

"Aún no he tenido las agallas de subir una historia enseñando mi cara, siento 'vergüenza'. Sí, sé que es absurdo, pero no tengo valentía para mostrarme, no sé cómo hacerlo ni por dónde empezar, sinceramente no sé cómo romper el hielo", añade la colaboradora de televisión.

De este modo, ha revelado los motivos: "Se me ha ofrecido en diferentes ocasiones a ir al programa, y por motivos que ahora no voy a explicar he declinado la oferta. Esta vez lo veo necesario, más que nada porque soy un personaje público y sé que en algún en momento sacaran el tema y me preguntaran. Prefiero hacerlo ya y así poder pasar página, no tener que volver a hablar de esto y de la mierda que he vivido... porque creedme que ha sido una mierda, y esto no se lo deseo a nadie".

| Telecinco

"Tendré que entrar en plató, obligándome a dar la cara, no tengo opción a salir corriendo y huir y no mostrarme como estoy haciendo por redes sociales. No entiendo porque siento vergüenza por dar la cara, no he hecho nada malo, pero es que no sé qué decir, cómo empezar y terminar. Nunca me arrepentiré de haberlo hecho público, pero es cierto que no quiero volver a hacerlo por no verme estas", ha explicado Marrta Peñate.

Además, se ha justificado sobre el hecho de hacer público el embarazo: "Estoy sufriendo por dos: por mi dolor y por la obligación de tener que hacerlo público. Repito, no me arrepiento de haber ayudado a tantas mujeres, pero sé que esas mismas mujeres entenderán que después de todo lo que me ha pasado en un futuro lo quiera llevar en privado, y si vuelvo a tener un 'duelo' como este... no tener que encima pasar por el mal trago y la obligación de contarlo".

"Espero que después de la entrevista de mañana no me cueste muchos días dar la cara por aquí. Ojalá todo pase pronto y volver a subir mi contenido de siempre: riendo y siendo feliz. Os quiero, y sé que pronto daré la cara por aquí

también", ha concluido Marta Peñate.