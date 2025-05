Primeras palabras de María del Monte tras ganar una demanda de 200.000€ a Mediaset

María del Monte ha roto su silencio tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que condena a Mediaset a indemnizarla con 200.000 euros por intromisión ilegítima en su honor e intimidad. El grupo fue considerado responsable de emitir en 'Sálvame' en 2021 una conversación privada de Kiko Rivera en la que se insinuaba la implicación de la artista en un presunto robo a Isabel Pantoja.

Aunque la sentencia le da la razón, María del Monte no tenía intención inicial de comentar públicamente la resolución judicial. Sin embargo, este jueves, durante su participación en 'Y ahora Sonsoles', acabó abordando el tema. Este surgió en una charla sobre la demanda del rey emérito Juan Carlos I contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla.

"Me siento muy orgullosa de vivir en un país donde, de alguna manera, sigo creyendo en la Justicia", afirmó María del Monte. Recordamos que en las declaraciones grabadas en 2004, Kiko Rivera aseguraba que la cantante se "cepilló" "medio kilo" que estaba guardado en un armario.

| Antena 3

Aprovechando el contexto del debate, la artista reflexionó sobre los límites del derecho a opinar y el uso irresponsable de la exposición pública: "No se puede permitir que cualquiera diga de ti lo que le dé la gana por el mero hecho de ofenderte. Eso no se puede permitir. El único lugar donde considero que puedo defenderme de eso es en los tribunales. Puedo responder en otro plató sentándome enfrente, pero no es mi estilo ni lo va a ser nunca".

Lejos de mostrar satisfacción o revancha, la cantante se sinceró sobre el desgaste emocional que conllevó el conflicto legal: "Se pasa mal. Mira, Paz Padilla me llamó hace un par de días. Se pasa mal. Aunque la gente no lo sepa, tú lo pasas mal porque tienes una carrera y una imagen pública y no sabes qué te vas a encontrar. Te duele que, sin hacer nada, arremetan contra ti y se puedan inventar lo que les dé la gana. Y no. Hay veces que aunque incluso diciendo cosas que sean verdad, no pueden decirla porque atentan contra tu intimidad".