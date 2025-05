Giro de 180º en 'Valle Salvaje' tras descubrirse toda la verdad sobre José Manuel Seda

El ambiente en la Casa Grande de 'Valle Salvaje' ha estallado por completo tras la impactante revelación de Mercedes. En una escena que quedará marcada en la memoria de los espectadores, la hermana de Pilara se ha atrevido a dar un paso definitivo. Esta ha lanzado una acusación que sacude los cimientos de 'Valle Salvaje'.

"Ella la mató, ella mató a Pilara. Lo sé porque ella misma me lo confesó", dijo Mercedes al duque. Lo que nadie esperaba era la respuesta de José Luis, personaje de José Manuel Seda, que ha dejado atónitos tanto a los personajes como a los fans de 'Valle Salvaje'.

Victoria reacciona de inmediato, negándolo todo, pero Mercedes no da un paso atrás. Con firmeza y visiblemente alterada, se dirige al duque y deja claro que no piensa guardar silencio: "Digo la verdad, juro que la mató. Ella me lo confesó. Es una manipuladora, ha llegado el momento de que todos sepan la verdad. Se lo voy a contar a tus hijos, José Luis, merecen saberlo".

| RTVE

La tensión escala cuando José Luis, lejos de respaldarla, le pide a Victoria que salga de la sala de 'Valle Salvaje', solo para arremeter luego contra su cuñada con dureza. "Eres más insensata de lo que pensaba. ¿Sabes que Victoria ha estado a punto de denunciarte ante la Santa Hermandad por acusación falsa? Si no lo ha hecho, ha sido por mí", dice con firmeza.

En un movimiento calculado, la futura duquesa se había anticipado y había informado a José Luis de las acusaciones antes de que Mercedes tuviera la ocasión de hablar: "Estaba consternada. Victoria tiene razón, has perdido por completo el entendimiento. Pensaba que esa estúpida idea había abandonado ya tu cabeza, pero por lo que se ve, estaba equivocado".

A pesar del rechazo, Mercedes no se deja vence y su voz suena rota, pero segura: "Estoy más lúcida que nunca, José Luis. Ella me confesó que mató a mi hermana. Sé lo que oí". No obstante, su insistencia solo provoca aún más escepticismo en su interlocutor: "¿Pero tú te estás escuchando? ¿Qué sentido tiene confesarte ante tamaña barbaridad sin venir a cuento?"

Finalmente, una amenaza de José Luis, personaje de José Manuel Seda, marca un punto de no retorno: "Te exijo que no vuelvas a acusar a mi prometida de algo así, menos sin pruebas. Y como se te ocurra meter a mis hijos en esto, seré yo quien te lleve ante la Santa Hermandad. No me pongas a prueba".