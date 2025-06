Comunicado de Lolita tras las críticas por sus palabras a Yenesi en 'Tu Cara Me Suena'

La presente temporada de 'Tu cara me suena' ha sido escenario de momentos de varias controversias. Uno de los episodios más sonados ha tenido como protagonistas a Lolita Flores y a Yenesi. La polémica ha escalado a tal nivel que la miembro del jurado se ha obligado a compartir un comunicado en sus redes sociales.

La tensión entre ambas surgió semanas atrás, cuando Yenesi abandonó 'Tu Cara Me Suena' tras recibir puntuaciones que no consideró justas. Sin embargo, lo que ha generado mayor revuelo fue la intervención de Lolita durante una de las últimas galas: "Tú además tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo, a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Entonces, como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo debes de volver a hacer".

El comentario generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios acusaron a Lolita de caer en estereotipos y señalar públicamente la identidad de género de la concursante. Ahora, la propia Lolita ha decidido pronunciarse y aclarar su posición a través de un comunicado en Instagram. "Gracias por seguir viendo 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3, ya quedan pocos programas", comienza su mensaje.

| Atresmedia

"Antes de que acabe y para que no quede ninguna duda, que sepáis, que igual que sé 'regañar' a alguien que puede ser mi nieta, sé también pedir perdón si a alguien le ha molestado mis palabras hacia Yenesi, lo hice con toda mi buena intención, respeto hacia ella y al colectivo al que pertenece", añadía.

En su publicación, Lolita hace referencia directa a sus valores: "En mi casa se vivió y se aprendió lo que era la libertad, libertad para amar, sentir, elegir y respetar. Si no me expliqué bien o alguien no me entendió, lo siento, creo que hablé claro alto y con mucho cariño y respeto. No voy a pronunciarme más sobre el tema, lo aclaré con Yenesi ella así lo entendió, que era realmente lo que me importaba".

"Sin más os sigo queriendo y agradeciendo que nos veáis, pero no voy a soportar ni un insulto más, ni que me tachen de algo que no soy, ni hemos sido en mi familia, aquí queda el tema zanjado, gracias y hasta siempre", concluía Lolita Flores.