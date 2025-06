Cristina Pedroche se despide por sorpresa de 'Zapeando' ante su inminente maternidad

Cristina Pedroche cierra una etapa antes de abrir otra aún más importante. La colaboradora ha dicho adiós a 'Zapeando' para prepararse ante la inminente llegada de su segundo hijo. Aunque la fecha del parto no es pública, su marcha ya se ha hecho efectiva, y lo ha hecho con emoción, sentido del humor y un emotivo homenaje de sus compañeros.

Durante la emisión de este martes, el equipo sorprendió a Cristina Pedroche con un vídeo que recopilaba algunos de los momentos más divertidos y emotivos de sus últimos nueve meses. La reacción fue inmediata, ya que la colaboradora, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas. "Qué bonito", expresó, mientras se secaba los ojos en directo.

Como es habitual, Dani Mateo optó por aligerar el momento con una dosis de humor marca de la casa: "Cristina, te expandes como el Universo. Creo que incluso hemos llegado a ver un vídeo previo a la concepción de tu hijo", bromeó, aludiendo a unas imágenes en las que Cristina Pedroche aparecía con Dabiz Muñoz.

| Atresmedia

El gesto del equipo no terminó ahí, ya que Cristina Pedroche recibió un ramo de flores, lo que aumentó aún más su emoción en 'Zapeando'. Consciente de su reacción, intentó justificarla con naturalidad: "No me lo esperaba para nada y me habéis pillado con muchas hormonas".

Aquel instante se convirtió en la excusa perfecta para que Dani Mateo recordara sus inicios en la cadena. "Para mí es muy fuerte porque yo recuerdo tu primer casting en 2010 para entrar aquí", comentó, en referencia a la prueba que la madrileña realizó para 'Sé lo que hicisteis'. Con la misma ligereza de siempre, añadió: "Ahora, tienes a tu segundo hijo y eso también me hace ver lo mayor que soy".

Cristina Pedroche, por su parte, se mostró agradecida y nostálgica ante el cambio que está viviendo. "Yo estoy muy feliz de estar embarazada y es como que no quiero que salga. Me da mucha pena porque siento que aquí está protegido, está bien", explicó con sinceridad en su despedida de 'Zapeando'.