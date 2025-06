La confesión de Bertín Osborne en 'Tu Cara Me Suena' sobre su futuro profesional

La gala de este viernes de 'Tu cara me suena' dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada gracias a Bertín Osborne. El cantante, que en las últimas semanas se ha ganado el cariño del público, protagonizó una actuación que se alejó del tono festivo habitual para mostrar su lado más vulnerable. Convertido en Richard Marx, Bertín Obsorne interpretó el mítico tema Right Here Waiting, una de las baladas más icónicas del pop romántico de los 80.

"Es una de las canciones más románticas que se han escrito en los últimos años", confesó el artista antes de subirse al escenario de 'Tu Cara Me Suena'. Bertín Osborne estuvo acompañado solo de un piano y cantando en falsete, algo nada habitual en su registro.

Ángel Llàcer fue directo, ya que quería volver a ver esa actuación en directo: "Me ha encantado verte". El momento derivó en una pequeña charla entre ambos en la que Bertín Osborne sorprendió con una revelación: "Llevo un año y medio sin hacerlos, pero empiezo ahora", desveló, en referencia a sus conciertos. Además, añadió con seguridad: "Te digo otra cosa, esta canción la voy a cantar, estamos de acuerdo".

| Atresmedia

"Esta canción es así. A mí me sorprende porque el tío, tú ves el video, es como hierático, no trasmite sentimientos y esta canción entra por aquí que es impresionante", explicó entonces.

Por su parte, Ángel Llàcer fue más allá: "Te lo iba a pedir. Es una dulzura, yo me he quedado embobado, es verdad que yo soy fan. Pero, agradezco las noches como esta, yo te he visto cantando y te he visto el corazón".

En cuanto a las puntuaciones, Bertín Osborne salió bien parado. Flo le otorgó un 9 y destacó tanto su compromiso como su disposición a enfrentarse a desafíos físicos y vocales. "Tiene mérito por tantas cosas, pero la que se puede decir es el esfuerzo que hace a diario, un tío de su categoría y con esas piernacas", bromeó.

En audiencias, 'Tu Cara Me Suena' lideró en su undécima gala, aunque pierde más de un punto, bajando por primera vez del 20% de cuota, con un 19,2% y 1.404.000 seguidores. El talent show de Manel Fuentes, que congregó 4,7M de espectadores únicos, fue lo más visto de la noche desde Antena 3.