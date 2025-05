Arturo Valls llega a La 1: 'Me gusta que los formatos y presentadores se puedan mover'

Arturo Valls llega a TVE este martes 6 de mayo como presentador de 'That's my jam'. El humorista presenta la adaptación de este formato de éxito internacional creado por Jimmy Fallon, con grandes invitados y una banda de música en directo. 'That’s my jam' es un gran show musical en el que dos equipos compiten en divertidas pruebas para demostrar sus habilidades musicales con mucho humor.

En una entrevista para TVeo, Arturo Valls nos revela las novedades de 'That's my jam', que ya contó con una primera temporada en Movistar Plus+. Además, también se pronuncia sobre la dualidad de estar trabajando en dos cadenas a la vez.

¿Cómo llevas el formar parte de Antena 3, pero sin contrato de cadena, por lo que ahora puedes estar también en La 1?

Entendí que habían sido muchísimos años de pura exclusividad con Antena 3. ¿No es 'La tele abierta?'[Ríe]. Me apetecía hacer cosas en otros sitios y el contrato de exclusividad no me lo permitía. Entendí que tenía que tener cuidado de no pisar programas, de hacerlos con el tiempo suficiente para que no compitan entre sí, pero que no habría problema en hacer esto.

Por decirlo de alguna manera, mi pareja sólida es Antena 3 porque llevo toda la vida con ella, pero me ha permitido abrir un poco la relación y tener amantes, o una aventura muy guay, ahora con TVE. Y también con plataformas a la hora de hacer ficción, que es lo que más me interesaba. No quería limitarme solo a Antena 3. Tengo muy buena relación con ellos, voy a seguir haciendo cosas, pero al mismo tiempo tengo la oportunidad de hacer un programa como 'That’s My Jam' es algo que me apetecía.

| RTVE

¿Temiste que el salto a La 1 provocase un distanciamiento en tu buena relación con Atresmedia?

No, porque digamos que ahora también estoy volcado con la interpretación en ficción y con la producción de ficción, así que el entretenimiento no es mi gran prioridad. Si salen cosas y me gustan, como 'El 1%' o 'Mask Singer', pues las seguiré haciendo si me las ofrecen, pero ahora mismo no es mi objetivo ni mi preocupación.

En el caso de 'That’s my jam' también estás al otro lado como productor...

Mucha gente me ponía a veces cheques en blanco creativos. Me decían 'venga, qué quieres hacer, que te lo producimos', pero nunca encontraba el formato. Y en este caso, la música en directo fue un aliciente, también la factura y la manera de hacer de la NBC, en este caso de Jimmy Fallon, lo vi muy atractiva. Me apetecía llevarme este formato e intentar adaptarlo en España, pero los alicientes eran una banda en directo y amigos actores, artistas y músicos que vinieran a soltarse la melena, a no darse importancia.

Esto me parece importante, porque mucha gente nos ha dicho que no porque siguen a tenerse ese atrevimiento. Es gente que nos ha dicho 'no, yo soy X y este es mi personaje público, canto este tipo de canciones con este tipo de registro'. Hay gente que no se atreve y yo lo que quería era que se viera a gente que no se toma en serio. Yo siempre estoy en esa liga, porque en mi vida intento no tomarme en serio a mí mismo ni muchas cosas. Esto es clave en los tiempos que corren, porque la gente se toma muy en serio.

| RTVE

¿Pudiste hablar con el propio Jimmy Fallon?

Sí, hablamos por videoconferencia. Tuvimos una charla previa, en la que él te vende la ilusión porque vayas a adaptar su formato, lo cual es muy emocionante porque él es un referente para el mundo del entretenimiento. Y luego fue increíble, porque en la segunda reunión, cuando ya habíamos grabado el programa, estábamos hablando con uno de los productores y Jimmy Fallon, que no estaba en la reunión, se asomó en un segundo plano y nos dijo 'ey, cabrones, habéis hecho un programa increíble. Es la mejor versión que se ha hecho en el mundo. Enhorabuena, tío, me vas a robar el sitio'. Fue muy cachondo.

En otro momento fuimos allí para ver el formato y no nos atendió. Es una historia larga de contar. Gente ocupada, Nueva York, en fin... Y eso que fueron ellos los que nos dijeron que fuéramos, pero bueno, son cosas de las grandes divas [ríe].

'That's my jam' empezó en Movistar Plus+ y ahora está en TVE. ¿Te esperabas esta segunda vida del programa?

Movistar Plus+ no se animó a hacer una segunda temporada, y que TVE se atreviera me pareció una buena noticia porque es en la televisión en abierto donde ves el feedback real. En las plataformas nunca terminas de saber si las cosas funcionan o no porque sus datos son menos públicos. Me hace ilusión saber cómo recibe el público en abierto el programa.

¿Esto supone un cambio de chip? Antes lo habitual era que la vida de un programa se limitara a su cadena, pero cada vez es más común ver formatos que tienen una segunda vida, como acaba de pasar con 'The Floor'...

Yo estoy a favor de estos cambios. No me gusta esto de 'las caras de la cadena'. Me gusta que haya variedad, que los formatos y los presentadores se puedan mover. Se han dado muchos casos, como '¡Boom!', 'La que se avecina', 'Pasapalabra'... Hay muchos ejemplos de formatos que han cambiado de cadena y que el público, si los busca, los recibe igual.

| Atresmedia

A este paso te vemos haciendo de nuevo 'Ahora caigo'...

No, no, eso ya pasó [ríe].

¿Por qué no te gustaría volver a hacerlo?

No te creas, estoy más a favor de crear cosas nuevas que de la nostalgia y de recuperar formatos antiguos. Me parece lamentable que siete u ocho de las diez películas más vistas el año pasado fueran remakes, adaptaciones de cómics, sagas o secuelas. Vamos a intentar crear cosas nuevas, arriesgadas, frescas y nuevas que recuperar programas que ya están hechos. Mira cómo le ha ido a 'Caiga quien caiga', por ejemplo.

De hecho, a ti no te hemos visto volver a proyectos que habías abandonado...

No, la única vez que lo he hecho, que me hacía mucha ilusión ha sido con la película "Camera Café", que juntaba a la banda y fue muy emotivo. A mí me ofrecieron hacer 'Caiga quien Caiga', 'Ahora Caigo', 'Camera Café' la serie...

¿Qué crees que ha fallado en este último 'Caiga quien caiga' para que acabara tan pronto?

Es muy complicado. Con la nostalgia pasa esto, que la gente tiene muy buen recuerdo del formato original. Si lo renuevas y lo cambias mucho, mal, pero si eres muy fiel al formato original se te queda viejo. Además, este formato de reporteros haciendo preguntas por la calle ya los vemos en las redes y a lo mejor no sorprenden tanto, el político de turno también se las sabe ya todas... No sé, había cosas que hacían que el programa fuese difícil de refrescar.

| RTVE

Durante tu etapa en 'Ahora caigo' competiste cada tarde con 'Sálvame' y ahora vais a formar parte de la misma cadena…

A lo tonto, son 30 años los que llevo ya de carrera, así que no le doy la importancia que le daba hace diez años a esta clase de cambios. Ahora disfruto todo más. Pero me parecen bien estos cambios y que se vayan probando cosas.

¿Te animarías a invitar a alguno de ellos a 'That's my Jam'?

Yo intenté que Belén Esteban viniera a 'That's My Jam'. Ahora está haciendo una pareja muy graciosa y naturales con María Patiño. Eso sí, espero que rebajen un poco el tono[en 'La familia de la tele']. Un poquito, porque tampoco se puede desvirtuar lo que son, pero que se rebaje un poquito el volumen, el grito. Esto no es lo que más me gusta como espectador, pero a ver qué tal funcionan aquí.

Si no tuvieran contrato de cadena, ¿a qué compañeros de Antena 3 te gustaría ver en 'That's my jam'?

A Manel Fuentes haciendo una versión de Bruce Springsteen flamenca. Estas cosas pasan en el programa.

De TVE veremos a Grison...

Sí. También se lo propuse a David Broncano, pero este no se anima. ¡Marc Giró sería fantástico! Daría mucho juego.

| RTVE

De todas las versiones musicales de 'That's My Jam', ¿cuál dirías que es la más inesperada?

[Piensa y llama Roger López, director del programa]

Roger López: "Como una ola", de Rocío Jurado, en versión reggaeton.

Arturo Valls: Esa la canta Eva Soriano. Y Carolina Iglesias hace una balada de la canción "Mayonesa" que está guapísima.

Roger López: Y Anibal Gómez nos hizo "The Final Countdown" versión copla.

¿Qué tienes pendiente estrenar?

Tengo la segunda temporada de 'El 1%', que la primera tuvo una acogida fantástica y esta mola todavía más. Y dentro de nada empezamos a grabar la quinta edición de 'Mask Singer'.